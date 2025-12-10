乃木坂46井上和「まさかここでやらせていただけるとは！」『久保史緒里 卒業コンサート』で久々に実現したこととは？

乃木坂46の井上和（いのうえ・なぎ）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎月1週目の月曜～木曜 22:15頃～）。12月3日（水）の放送では、11月26日（水）、27日（木）に神奈川県・横浜アリーナで開催された「久保史緒里 卒業コンサート」の振り返りをおこないました。＜リスナーからのメッセージ＞「久保史緒里さんの卒コン、お疲れさまでした！ 和ちゃんと久保さんのダブルセンターや『何度目の青空か？』で咲月ちゃんとのシンメが見られて、とてもうれしかったです。久保さんが卒業されてからも、和ちゃんと久保さんのつながりはずっと続きますよね？ また機会があったら聴かせてほしいです」井上：久保史緒里さんの卒業コンサートは、本当に「ここまで乃木坂46を感じる2日間ってあるんだろうか!?」っていうくらいメンバーも楽しすぎるセットリストというか、どこまでも乃木坂46が好きで、乃木坂46愛に溢れた久保さんの卒業コンサート。最高の形で送り出せたなと思っています！ もちろん寂しさもありますけどね。メッセージにもある「何度目の青空か？」は、私は菅原咲月ちゃんとシンメで、久保さんの横を挟ませていただいたんですけど、菅原咲月とのシンメって、ライブ中でも、昔の楽曲をやらせていただくときに先輩のポジションに入らせていただくときも、あまり多くなくて、オリジナルでも「17分間」という楽曲でしか組んだことがないんですよ。だから、ファンの方からも「見たいよ！」というお声も届いていたりして、お互いに「できたらいいね」なんて話していたんですけど、まさかここでやらせていただけるとは！ という感じで、すごくうれしかったです。――この後も、卒業コンサートで印象的だった出来事などを振り返っていきました。＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info