元プロ野球選手で野球解説者の赤星憲広氏が、YouTubeチャンネル『赤星憲広の入ってねぇーんだよ!』で11月18日に公開された動画に出演。ゴールデン・グラブ賞について思うことを語った。
ゴールデン・グラブ賞の記者投票に思うこと
話題がゴールデン・グラブ賞とベストナインに及ぶと、首をかしげる様子を見せた赤星氏。とくに熱弁したのは、「該当者なし」の扱いについてで、「ゴールデン・グラブは、今回は選ばずに『該当者なし』を選んだ人が結構サードで多かった」と振り返る。
さらに、「で、セカンドもいたのよ。セカンドって中野くん以外にも吉川選手がいたりとか、中日の田中とかいるわけじゃん? なのに該当者なしってどういうことやねんっていう。普通は、誰か入れるやろうっていう」などとこぼし、中野拓夢をはじめとして、様々な優れた選手が存在するはずの二塁手部門で「該当者なし」を選ぶ記者がいたことに、強い違和感を示した。
また、赤星氏は「とんでもない票を入れるやつがいるからね、たまにね」と切り出すと、「あれさ、俺いつも思うんだけど、名前公表せえって。権利持ってんだったらさ。本当に」「誰がとんでもない票を入れてるのかが、ちゃんと真面目にやってんのかっていうのがわかるからさ」と主張。
そして、「『どうしてその選手になったのか?』っていう説明が欲しいよね」と訴えていた。
『赤星憲広の入ってねぇーんだよ!』は、「LITEVIEW」アプリで毎週月曜(20:00～20:30)に放送されている音声番組。『Going! Sports&News』(日本テレビ系)や『情報ライブ ミヤネ屋』(読売テレビ)などで野球解説者として活躍する赤星憲広氏が、“ならでは”の野球トークを繰り広げる。番組には不定期でゲストも登場。これまでに、濱中治氏や八木裕氏をはじめとする阪神のOB選手や、オリックスのT-岡田や中川圭太らが登場している。公式YouTubeチャンネルでは、番組のダイジェスト版が配信中。