元プロ野球選手で野球解説者の赤星憲広氏が、YouTubeチャンネル『赤星憲広の入ってねぇーんだよ!』で11月18日に公開された動画に出演。ゴールデン・グラブ賞について思うことを語った。

赤星憲広氏

ゴールデン・グラブ賞の記者投票に思うこと

話題がゴールデン・グラブ賞とベストナインに及ぶと、首をかしげる様子を見せた赤星氏。とくに熱弁したのは、「該当者なし」の扱いについてで、「ゴールデン・グラブは、今回は選ばずに『該当者なし』を選んだ人が結構サードで多かった」と振り返る。

さらに、「で、セカンドもいたのよ。セカンドって中野くん以外にも吉川選手がいたりとか、中日の田中とかいるわけじゃん? なのに該当者なしってどういうことやねんっていう。普通は、誰か入れるやろうっていう」などとこぼし、中野拓夢をはじめとして、様々な優れた選手が存在するはずの二塁手部門で「該当者なし」を選ぶ記者がいたことに、強い違和感を示した。

また、赤星氏は「とんでもない票を入れるやつがいるからね、たまにね」と切り出すと、「あれさ、俺いつも思うんだけど、名前公表せえって。権利持ってんだったらさ。本当に」「誰がとんでもない票を入れてるのかが、ちゃんと真面目にやってんのかっていうのがわかるからさ」と主張。

そして、「『どうしてその選手になったのか?』っていう説明が欲しいよね」と訴えていた。