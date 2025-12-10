ロバーツ監督、山本由伸や佐々木朗希のWBC出場について語る「朗希がWBCで投げたら驚きます」「由伸にとっても…」

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が5日、ABEMA独占のインタビュー企画『おはようロバーツ』に出演。山本由伸や佐々木朗希のWBC出場について語った。

「朗希がWBCで投げたら驚きます」

「ピッチャーの場合は難しい」と、山本由伸と佐々木朗希のWBC出場について慎重な姿勢を見せたロバーツ監督は、「朗希がWBCで投げたら驚きます。朗希は故障明けで早めに先発投手として調整するのは難しい」とコメント。

また、山本に関しても「由伸にとっても難しいことで、過去2年間、由伸はたくさん投げたし、来年も同じことを期待している」「しっかり休めないとシーズンでの活躍が難しくなる」と話した。

その上で、「由伸と朗希と話す必要がある」としたロバーツ監督は、「彼らと日本にとって大事な大会ということは分かっていますが、彼らの健康を守りたい」と続け、「最も大事なのは彼らが健康でいて、来年チームのために好投すること。来年以降もずっと」と、来季を見据えて選手のキャリアや体調管理を最優先に考える姿勢を明確にした。