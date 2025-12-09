日本代表DF冨安健洋はアヤックス加入に迫っているようだ。9日、オランダ紙『De Telegraaf』が報じている。

現在27歳の冨安は、今年7月にアーセナルと双方合意の上での契約解除が発表され、現在に至るまで無所属の状態が続いている。来夏に開催されるFIFAワールドカップ26出場に向けて、移籍先を模索していると伝えられる中、新天地はオランダの名門クラブになりそうだ。

『De Telegraaf』は「アヤックスと冨安は契約合意に達した」と報道。さらに「メディカルチェックを合格することを条件に、シーズン終了までの契約にサインした」とも伝えており、近いうちに公式発表されることが濃厚と見られている。

また、同メディアは「今後数カ月で活躍をした場合、クラブは長期契約について協議する意向を示している」とし、「コンディションに懸念事項はあるが、首脳陣は冨安の獲得を承認した」と報じている。

アビスパ福岡でプロキャリアをスタートさせ、シント・トロイデン、ボローニャと順調にステップアップした冨安は2021年夏にアーセナルに加入。同クラブではサイドバックを中心に活躍を見せたが、度重なる負傷の影響で公式戦84試合の出場にとどまった。

アヤックス加入が実現すれば、DF板倉滉との日本代表コンビが結成されることになり、日本代表にとってもワールドカップに向けて心強い“復帰の場”となるが、今後の動向に注目だ。