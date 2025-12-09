Mrs. GREEN APPLE 名古屋方言クイズに大苦戦!?「シャビシャビ」「トッキントッキン」に大盛り上がり

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃～）。

12月1日（月）の放送では、新企画「都道府県限定授業」として、愛知県の生徒（リスナー）のメッセージを紹介。「愛知の方言」に関するクイズにミセスの3人が挑戦しました。

大森：今夜の授業（放送）は、最近始まった新授業「都道府県限定授業」をおこないます！

若井：これは、全国各地の生徒から届くメッセージをまんべんなく読むために始まった授業です！ 47都道府県名が書かれた紙が入った箱のなかから僕たちがそれを1枚引いて、次の授業のときに、その引いた県の生徒の書き込みを紹介するという、地域限定・地域密着型の授業でございます！

藤澤：前回、僕が引いた県が「愛知県」だったということで、今夜は愛知県の生徒から届いているメッセージを見ていきます！

大森：よろしくお願いします！

＜リスナーからのメッセージ＞

「都道府県」で「愛知」を選んでいただきありがとうございます！ 私は生まれも育ちも名古屋ですが、一時期、神戸に住んでいたときに職場の人に方言をバカにされたことがあって悔しかったのでクイズにします（笑）！（愛知県 50歳）

【質問】

① 味が薄いことを擬音語で何という？

② 鉛筆の先がとがっていることを何という？

③ 自転車は他に何という呼び名がある？

＜ミセスからの回答＞

若井：急に（名古屋方言）クイズが始まった！

大森：3問あります！ 1問目！

Q, 味が薄いことを擬音語で何という？

藤澤：味が薄いこと……？

若井：擬音語でしょ？

大森：さらさら？

若井：しゃっぱり！

大森：すごく惜しい！

若井：すっぽり！

大森：めっちゃ離れた！

藤澤：しゃっぺえ！

大森：あ、ちょっと近い！ でも、「そっちいくんだ！」みたいな感じかも？

藤澤：しゃっぽり！

大森：違います！

藤澤：「しゃ」から離れたほうがいい？

大森：「しゃ」はいいです！

藤澤：しゃぱしゃぱ！

大森：惜しいぞ！ すごく惜しい!!

若井：あっ！ しゃぴしゃぴ!!

大森：あーー！ 惜しい!!

藤澤：シャビシャビ！

大森：正解!!

若井：おー！

藤澤：でもなんか聞いたことあるかもね！

大森：ないよ！

藤澤：はい（笑）。

Q, 鉛筆の先がとがっていることを何という？

若井：トゲトゲでしょ？ チクチク？

大森：でも、俺これ言うかも？

藤澤：本当に？

大森：うん！ 俺はこれ言う！

若井：なに……？「き」！

大森：惜しい！

若井：「き」が惜しい……？ け！ けんけん！

大森：俺、言ったことなかったないかなぁ？

若井：とがってることでしょ？

大森：じゃあ、まずとがってることをなんて言う？ 若井だったら！

若井：うーん……とげとげでしょ？ だから。

大森：うん、いいね。りょうちゃんは？

藤澤：しゃきーん！

大森：あっ、それ2つ合わせてみてよ！

若井：しゃきとげーん！

藤澤：しゃきとげ〜ん！

大森：そっちじゃない（笑）。

藤澤：と……ときとき！

大森：あっ…………！

藤澤：ときーん！

大森：ああっ……！

若井：とけとけ！

大森：あぁー……

若井：とかとか！

大森：いや、ちがう……！今よかった……！

藤澤：としゃとしゃ！

大森：いや……なんつってた？

若井：とき……ときめき！

大森：いやいや……いいですか？ 正解は……トッキントッキン！

若井：あーーー！！！言うかなぁ？

藤澤：面白い！

大森：じゃあ、最後ね！

Q, 自転車は他に何という呼び名がある？

藤澤：チャリ！

大森：違います！

若井：二輪車！

大森：でも俺、知ってた！

若井：えー、チャリ!!

大森：違うでしょ。え、これ知らない？

若井：東京でも普段から言う……？

大森：言わないね！ でも言われたら「あー、なんか言ってるかも！」ってなる。

若井：二輪……ハンドル付き二輪！

藤澤：りんりん！

大森：これは擬音語じゃないです。これは出ないかなあ～。

若井：えっ？ でも聞いたことあるんでしょ？

大森：俺は聞いたことある！ 頭の文字は「け」！

藤澤：ケーター！

大森：おー！ そこまで出てたら出るだろ！

若井：ケーター……スケーター！ スケート！

大森：「ケッタ」！

若井：わかんないわ〜！

大森：俺、聞いたことある！

藤澤：なぁい？

大森：あ、ほんと！

若井：え、蹴るから？

大森：知らぁん（笑）。

＜クイズの答えと感想＞

藤澤：なるほどね！ こういう言葉をナチュラルに日常会話で使っているのね。

大森：でも、シャビシャビは知らんかったな〜！「シャバシャバしてる」みたいなのは言うけど。

藤澤：言うよね！

若井：でも、かわいらしい！

藤澤：楽しいな！

大森：ありがとうございます！

【クイズの正解まとめ】

① 味が薄いこと：シャビシャビ

② 鉛筆の先がとがっていること：トッキントッキン

③ 自転車：ケッタ

※いずれも名古屋で使われる方言です。

