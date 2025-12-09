フリーアナウンサーの上重聡が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で11月24日に公開された動画に出演。松坂大輔氏のフォームをマネしてみて分かったことを明かした。

松坂大輔氏のフォームをマネしてみて分かったこと

「最初にお手本にしたのは、同い年の松坂大輔投手」だという館山昌平氏。しかし、フォームに関しては「オーバースローではありましたが、フォーム自体はなかなかマネできなかった」と話したのち、「やろうとはしてました。ただ、いろんなピッチャーがいて、上重さんもPL学園の時に見てましたけど、ちょっとフォームがあんまりよくなかったんで」と、同じく“松坂世代”の上重に話題をパスする。

すると、上重も「(館山さんと)全く同じで、私も対戦してから松坂大輔に憧れて、すべてマネしました」と明かし、「フォームもマネしたのですが、1カ月マネしたら、背中と腰を痛めてしまって。やっぱり彼の投げ方って、スピードは出るんですけど、後ろの筋肉が強くないと体がもたないんですよ。マネしてみて、松坂大輔はここの筋肉がすごいんだと分かる」と振り返っていた。