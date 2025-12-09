藤原ヒロシ率いるフラグメントとタグ・ホイヤーのコラボレーションモデルが登場！

2018年に初めてタッグを組み、それ以降クリエイティブな対話を続けてきたタグ・ホイヤーとフラグメント（fragment design）は、この度、第三弾となるコラボレーションモデルを発表した。

【画像】タグ・ホイヤーの新作は、藤原ヒロシ率いるフラグメントとのコラボレーション（写真8点）

本モデルは、カルチャーのイノベーターとして世界的にその名を馳せ、ストリートウェアのゴッドファーザーとも称される藤原ヒロシが手がけるブランド「フラグメント」を通し、藤原氏らしいデザインコードが息づいたグラスボックスデザインのクロノグラフとなっている。

ブラックで表現されたミニマルな美しさを持つこのタグホイヤー・カレラは、モダンで自信に満ちたタイムピースへと再解釈され、また新しい一面を見せてくれた。

なお、ケースバックには縁に沿って勝利の冠が刻印されている。これは、ジャック・ホイヤーが才能あふれる優勝ドライバーたちにゴールドのカレラを贈ることで、ドライバーたちがこの時計を幸運のお守りと考えるようになった、という伝統に触発された勝利の冠の刻印である。

本モデルはシリアル番号入り、500本のみの限定タイムピースとなっている。

タグ・ホイヤー カレラ クロノグラフ x フラグメント リミテッドエディション

CBS221B.BA0045 / 自動巻 / ブラックオパーリンダイヤル / ステンレススティール製ケース / ケース径 39 mm / 100ｍ防水 / ステンレススティール製ブレスレット/ 2025年12月発売

値段：130万3500円（税込）

タグ・ホイヤー

https://www.tagheuer.com/CBS221B.BA0045.html