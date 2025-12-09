ジョブカフェしまね(ふるさと島根定住財団)はこのほど、「2026春期 しまね短期仕事体験」の参加受付を開始した。

しまね短期仕事体験

島根で働く人の魅力を見て・聞いて・体験

しまね短期仕事体験は、学生が島根県内の企業の魅力、そこで働く人の魅力を「見て」・「聞いて」・「体験して」、島根県で働くイメージをもってもらうことを目的としている。島根県内事業所、そこで働く人たち、業界、職種、地域の魅力を体感でき、就活の一歩目としてはもちろん、自身の成長や気づきのヒントを得ることもできる。

ジョブカフェしまねがマッチングするので、企業との出会いがスムーズ。夏期と春期の年2回実施され、1年生から参加OK。直前セミナーで社会人としてのマナー講座も受けられ、体験終了後には個別で振り返りもできる。

「パッケージ型」仕事体験では、1回の申込で複数の事業所での仕事体験ができる。業界を絞れていない学生でも参加しやすく、複数の事業所で仕事体験することで、いろんな視点で社会を見る力を養うことができる。また、複数のコースに申込むことも可能なので、効率よく業界研究もできる。

対象は大学(院含む)、短大、高専、専修学校等の最終学年を除く学生で、1年制学校の1年生も参加可能。体験時期は2月～3月、体験期間は3日以上。仕事体験の形式は対面・オンラインとなる。

申込は、一次締切が12月22日、二次締切は1月8日必着。一次締切に申込した学生から優先的にマッチングを行う。

県外からの参加者を支援する助成も

短期仕事体験に参加するために島根県へ移動する際の交通費・宿泊費の助成がある。対面での体験が対象(官公庁は除く)。詳細はホームページで確認を。