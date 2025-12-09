12月も中旬に差し掛かり、今年もいよいよカウントダウン。年末・年始にかけてはさまざまなイベントや行事があり、気忙しく過ごされる方も多いかもしれません。時にはお気に入りのスイーツ片手に、一息入れてみてはいかがでしょうか?

本記事では、ファミリーマートで12月9日より購入できるスイーツやお菓子の新作情報をご紹介。サンリオとコラボしたクリームパン、濃厚なバニラの味わいのシュークリーム、生のいちご1/2個が楽しめるショートケーキなど、気になる品が多数ラインナップしています。

2025年12月の新作5品まとめ(12月9日発売予定)

ファミリーマート2025年12月のスイーツ新商品まとめ

12月9日発売の新商品は、ポムポムプリンをイメージしたクリームパン、「ピエール・エルメ アンソロジー」監修のシュークリーム、生のいちご1/2個をのせたショートケーキ、片手で楽しめる濃厚なガトーショコラ、ロングセラー商品「バニラヨーグルト」とコラボした2個入ワッフルなど、要注目な品々が多数ラインナップ。気になるスイーツがあるか、ぜひチェックしてみてくださいね。

「ポムポムプリン クリームパン（プリン味）」(168円)

価格 : 168円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

サンリオコラボ商品。ポムポムプリンをイメージした黄色のしっとりもちもちとした生地で、プリン風味のカスタードクリームとプリン風味ホイップの、くちどけの異なる2種類のクリームを包みました。パッケージにはプリンを食べるポムポムプリンとマフィンをデザインしました。

なおサンリオコラボ商品としては、「マイメロディ コッペパン（いちごミルク味）」(168円)も同時発売となります。

「ピエール・エルメ アンソロジー監修 シュークリーム（バニラ）」(268円)

価格 : 268円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

「ピエール・エルメ アンソロジー」監修商品。クッキー生地をのせて焼き上げたシュー生地に、バニラカスタードとホイップクリームを合わせました。濃厚なバニラの味わいを楽しめるシュークリームです。

「いちごのショートケーキ」(498円)

価格 : 498円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

生のいちごが楽しめるショートケーキ。ふんわりとしたスポンジにコクのあるホイップクリーム、甘酸っぱいストロベリーソース&いちごダイスを重ね、生のいちご1/2個をのせています。

「かじる濃厚ガトーショコラ」(230円)

価格 : 230円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

片手で食べられる濃厚なガトーショコラ。しっとりとした口どけでコクのある生地に、なめらかなチョコソースを流し込んでいます。

「バニラヨーグルトクリーム味ワッフル」(248円)

価格 : 248円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

日本ルナのロングセラー商品「バニラヨーグルト」とコラボした、2個入のワッフル。ファミリーマート限定での発売です。

まとめ

みなさんももし気になる商品があればぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

