三省堂は12月3日、「三省堂 辞書を編む人が選ぶ『今年の新語2025』選考発表会」を実施し、2025年を代表・象徴する新語ベスト10を発表した。

新語の選定にあたっては一般公募を行い、応募総数は延べ2,378通(異なり1,192語)となった。これらの投稿などをもとに、辞書を編む専門家である選考委員が一語一語厳正に審査し、「今年の新語2025」ベスト10を選定した。それぞれの意味を解説する。

「今年の新語2025」ベスト10

今回大賞に選ばれたのは、“ビジュアル”の略語「ビジュ」だった。以前から、「見た目、外見」の意味で使用例はあったが、今年、ダンスボーカルグループM!LKの歌「イイじゃん」の歌詞から一気に広がりを見せ、投稿数の上位に躍り出た。使い方も、アイドルの容姿にとどまらず、子どもや年配の方、さらにはペットやラーメンなどまで広がっている。多様な人々やものの、表にあらわれるいろいろな美しさを言い表すことばとして、「誰だって輝く容姿を持っている」という見えにくかった事実がこの語によって可視化された、重要なことばとして大賞に選ばれた。

続く2位は「オールドメディア」。SNSなどの新しいメディアに対し、従来の新聞・雑誌・放送などのメディアを指したことばだが、特に昨年からSNSを中心に批判的な意味合いを込めて使われるようになっている。国語辞典もまた「オールドメディア」と呼ばれることがあるが、「オールド」ならではの独自性、存在意義を示しつつ、また今の状況を反省し、より良く変化して行く必要性も明らかにした点で評価された。

3位には、メンフクロウのネットミームが話題となった「えっほえっほ」がランクイン。あらためて確認したところ、「えっさえっさ」「えっちらおっちら」などは見出し語にあるが、「えっほえっほ」はなかったという。荷物や駕籠、ものを運ぶ際、また一生懸命走る場合の掛け声としてあらためて辞書に載せておく必要性を見直すきかっけとなった。

4位は「しゃばい」で、遅くとも1980年代から「ださい」「かっこ悪い」の意味で使われていたが、一昨年くらいから投稿があり、新しい意味合いも加えて流行している。

5位は、権力の強さの違いを表す「権力勾配」。学術的な用語として使われていたが、近年、新聞やSNSでも見えない力関係の不平等、見えにくかった人間関係の非対称性を明らかにするために使われるようになっている。

6位には、「男消し」がランクイン。このことばもまた、主に報道文などでの男女の非対称な取り扱いを指摘することばで、見出しなどで加害者男性の性別が書かれないのに対し、被害者が女性であることは強調されるという傾向を指している。

7位は、オートロックのマンションに住人と一緒に入る「共連れ」。近年、共連れを利用した犯罪事例があったことから広がった。

8位は「体験格差」。親の社会的・経済的状況によって、子どもが体験できる機会に格差が生じることを明らかにしたことばで、学校以外の体験から学ぶ機会を奪われている子どもが多くいることを明らかにした。

9位は、ここ10年ほどの間に広まった新語「夏詣(なつもうで)」。東京の浅草神社が提唱し、広がりを見せている。

10位には「緊急銃猟」がランクイン。今年の熊被害はさらに深刻度を増し、改正鳥獣保護管理法の中で制度として定まったことばである。

3語の選外

このほか、惜しくもランキング入りを逃した語として「今これ」「チャッピー」「取適法」3語が選ばれた。

「今これ」は若い年代からの投稿が多く、SNSで「今こんな状態だ」と伝えたいときに使うことば。文字だけでなく写真や絵が添えられることで完結する表現となっている。

「チャッピー」は生成AIのなかでもよく使われるChatGPTの愛称として広まり、投稿も多かったことば。AI利用の日常化を象徴しているとも言えるが、固有名詞として国語辞典には採用しにくいところもあるという。

「取適法(とりてきほう) 」は2026年1月に施行予定の「中小受託取引適正化法」の略。旧「下請法」を改正したもの。社会的に影響の大きいことがらとして挙げてはおきたいが、議論の中では「とりてき」の読み方が訓読みと音読みのまぜこぜで面白い、という程度にとどまった。