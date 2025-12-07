日向坂46髙橋未来虹＆藤嶌果歩は「ファッションセンス」が真逆!? 髙橋「30歳まで着られる物を買おうと…」

日向坂46の髙橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！」（毎週金曜 11:30～11:55）。この番組は、ランチ前に「ほっ」とするような“癒やし”の時間をお届けすることを目指していますが、たまに（？）脱線してしまう番組です。11月28日（金）の放送は、髙橋未来虹と藤嶌果歩の2人でお届け！ ここでは、2人の“ファッション事情”について語り合っていた模様を紹介します。藤嶌：未来虹さんは、どういうファッションが好きですか？髙橋：私が好きな系統があって。このラジオでも1回話題になったんだけど「ノームコア」っていうらしいです。藤嶌：ノームコア！ 五期生の松尾桜ちゃんがノームコアデビューしたいらしいですよ。髙橋：おっと!? そうなの？藤嶌：「ノームコアな服が最近好きで、シンプルな物をよく着るんです」みたいなことをブログで書いていました。髙橋：そうなんだ！藤嶌：最初は結構ガーリー系な服を着ていたイメージがあったから意外で。髙橋：確かに甘々な印象だった。藤嶌：でも、お仕事に着てくる服を見ていたら、紺色のセーターとかシンプル系の服装が多かったから、多分きっと未来虹さんと同じ系統なんだろうなって。髙橋：仲間だ！ 私、早いかもしれないんだけど、服を買うときのモットーっていうと、ちょっと言いすぎだけど、「30歳まで着られる物を買おう」みたいなことをもう考えてる。藤嶌：えぇ～!?髙橋：今22歳です。長いかな？ 服がヨレヨレになっちゃうかな（笑）？ でも、好きな物を買ったら必然的にそうなるっていう感じで……例えば、この服も最近買ったけど、多分30歳まで着られるよね？藤嶌：全然着られます！髙橋：そう思っていたら、それを念頭に置くようになっちゃったというか。藤嶌：それでいうと、私は結構真逆かもです。今しか着られないから、ピンクのカバンとかも「今しか持てないから買っちゃおうかな」って思ったりしますね。髙橋：ピンクのカバン!? 小物で色物をもってくる勇気が……ちょっとすごいな。＜番組概要＞番組名：ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！パーソナリティ：日向坂46（髙橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花）放送日時：毎週金曜 11:30～11:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/hitoiki/番組公式X：@hot_hitoiki46