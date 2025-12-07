市毛良枝 50年を経て長塚京三との“運命的再会”に「もうグッときてしまいました」自身の主演映画での共演を振り返る

フリーアナウンサーの唐橋ユミがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「NOEVIR Color of Life」（毎週土曜9:00～9:30）。“生きること、輝くこと、そして人生を楽しむこと”をテーマにした、トークと音楽が満載のプログラムです。各界を代表して活躍する女性ゲストが、自らの言葉でメッセージを伝えます。

11月の放送のゲストは、俳優の市毛良枝さんです。この日の放送では、グローバルボーイズグループ・JO1（ジェイオーワン）のメンバー・豆原一成（まめはら・いっせい）さんとのダブル主演映画「富士山と、コーヒーと、しあわせの数式」での長塚京三さんとの再会、などについて語っていただきました。

唐橋： 現在、映画「富士山と、コーヒーと、しあわせの数式」が公開中です。

こちらは44年ぶりの映画主演で、グローバルボーイズグループ・JO1（ジェイオーワン）のメンバー・豆原一成（まめはら・いっせい）さんとのダブル主演ということです。

＜映画「富士山と、コーヒーと、しあわせの数式」あらすじ＞

同じ大学へ通うことになった夢に迷う孫と、夢を見つけた祖母が紡ぐヒューマンドラマ。

祖母・文子（市毛さん）と暮らし始めた大学生の拓磨（豆原さん）は、亡き祖父・偉志（長塚京三さん）の書斎で大学の入学案内を見つける。それは偉志が遺した文子へのサプライズだったーー

唐橋：今回、市毛さんが演じられた祖母・文子さんは、どのような役でしょうか？

市毛： ご主人に愛されていた人で、夫が亡くなってしまって、少し抜け殻のようになってしまうのですが、そこから走り出してみたら、意外と走る人だったという感じで、かなり突っ走ります。

唐橋： チャレンジ精神旺盛な文子さんですね。

市毛： そうですね、でもそこが前向きで素敵だと思いました。

唐橋： この作品で、長塚京三さんと共演されています。50年前には婚約者の役で共演されていて、今回は夫役での再会。これは運命的なキャスティングですね。

市毛： もうこれは本当に、運がいいとしか思えないぐらいです。50年経て、このキャスティングに本当に感謝しました。

唐橋： 撮影に入る時、長塚さんとその50年前の共演についてお話はされましたか？

市毛： 覚えていらっしゃらないだろうなと思って「実は……」と切り出したら、長塚さんもまるで同じことを言ってくださって。「50年前スタートした僕たちが、今ここに完結するみたいなことになっちゃったね」みたいなこと言ってくださったんです。もうグッときてしまって。

唐橋： 鮮明に覚えてらっしゃったのですね。

市毛： みたいです。私もものすごく強烈に印象に残っているものだったのですが、長塚さんのなかでもそうだったと言っていただいて、なんかじわっと嬉しくなりました。

唐橋： 亡くなった夫の代わりに、孫と同じ大学に通い始めるという文子さんの設定ですが、「ここは共感できるな」という部分はありましたか？

市毛： たくさんありました。私は実現できてはいないのですが、大学に行きたいと思ってちょっとトライしかけたことはありますし、やっぱり、年をある程度経てから勉強することがすごく楽しいと思っている人間なので、まさに文子さんが走り出してからの彼女が見つけていく姿というのはすごく励まされる気がしました。

唐橋： この映画のテーマの1つが「学び」と「挑戦」ですね。

市毛： そうですね。本当に。何かこう、新しいことを知って変わっていくことって楽しいなという気がして。それはもういくつになっても抑えられるものではないなっていうのを実感しているので、それを文子さんが実際にそこで見せてくれる。そういう意味で、一緒に成長しながらやっていたみたいなところがあります。

＊

市毛良枝さんとJO1の豆原一成さんがダブル主演をつとめる映画「富士山と、コーヒーと、しあわせの数式」は現在公開中です。ぜひ劇場でご覧ください。

そして、市毛さんが100歳で亡くなられたお母様との介護の日々を綴った著書「百歳の景色 見たいと 母は言い」は、小学館から発売中です。

