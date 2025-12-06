2026年3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）。これまで数々の一流選手が出場し、激闘を繰り広げてきた。しかし、大会中にけがの影響を受け、離脱を強いられた例もある。そこで今回は、WBCで途中辞退を強いられた大物選手を紹介したい。

村田修一

[caption id="attachment_241909" align="aligncenter" width="530"] 侍ジャパン野球日本代表の村田修一（写真：Getty Images）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：177cm／92kg

・生年月日：1980年12月28日

・経歴：東福岡高 - 日本大

・ドラフト：2002年ドラフト自由枠

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）連覇を目指した戦いの途中で、無念の辞退となったのが、村田修一である。

2002年ドラフト自由枠で横浜ベイスターズ（現：DeNA）に入団し、ルーキーイヤーから25本塁打を記録。

以降は主砲としてチームを牽引し、2007年には本塁打王（36本）に輝いた。

さらに、翌2008年は打率.323、46本塁打、114打点の大暴れ。驚異的な打棒を発揮し、2009年開催の第2回WBCの日本代表に選出。チームの4番打者を任された。

第1ラウンドの韓国戦で一発を放つなど、期待に応える活躍を見せていた村田。しかし、第2ラウンドの順位決定戦で右足太腿裏の肉離れを発症し、その後の試合出場が困難に。無念の途中帰国を余儀なくされた。

同年のレギュラーシーズンは93試合の出場にとどまるも、25本塁打をマーク。けががなければどういった成績を残したのか、想像せずにはいられない1年だった。

鈴木誠也

[caption id="attachment_241911" align="aligncenter" width="530"] 侍ジャパン野球日本代表の鈴木誠也（写真：Getty Images）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：181cm／98kg

・生年月日：1994年8月18日

・経歴：二松学舎大付高

・ドラフト：2012年ドラフト2位

2023年に開催された第5回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で、開幕直前に無念の辞退となった鈴木誠也。まさに苦渋の決断だった。

二松学舎大付高から2012年ドラフト2位で広島東洋カープに入団。プロ4年目の2016年から不動のレギュラーとなり、同年は打率.335、29本塁打、95打点の成績を残した。

さらに、2019年は打率.335、28本塁打、87打点、25盗塁と傑出の数字を残し、打撃2冠（打率・出塁）を獲得。2022年からはメジャーリーグの舞台に活躍の場を移した。

2023年に開催された第5回WBCでは、侍ジャパンメンバーに選出。しかし、スプリングトレーニング中に左脇腹痛を発症。万全な状態でのプレーが難しいこともあり、開幕前に大会辞退を決断した。

その後もシカゴ・カブスでプレーを続けており、2025年は151試合出場で打率.245ながら、MLBでのキャリアハイとなる32本塁打、103打点をマーク。

2026年に開催予定の第6回WBC日本代表入りへ、大きな期待が寄せられている。

栗林良吏

[caption id="attachment_241912" align="aligncenter" width="530"] 侍ジャパン野球日本代表の栗林良吏（写真：Getty Images）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：177cm／88kg

・生年月日：1996年7月9日

・経歴：愛知黎明高 - 名城大 - トヨタ自動車

・ドラフト：2020年ドラフト1位

故障の影響でワールド・ベースボール・クラシック（WBC）での登板が実現しなかったのが、栗林良吏だ。

愛知黎明高、名城大、トヨタ自動車を経て、2020年ドラフト1位で広島東洋カープに入団すると、ルーキーイヤーから守護神に抜擢された。

同年は53試合登板で37セーブ、防御率0.86と圧巻の数字を残し、新人王に輝いた。

翌2022年も31セーブを挙げる活躍を見せ、日本球界を代表するクローザーとなった栗林。2023年開催の第5回WBCで、侍ジャパンのメンバー入りを果たした。

代表合流後、強化試合でも好投を続けていたが、1次ラウンドは登板なしに。同ラウンド終了後、腰の張りの影響で途中離脱を強いられた。

さらに、同年のレギュラーシーズンは55試合に登板するも、3勝7敗18セーブ15ホールド、防御率2.92と数字を落とした。

プロ6年目の来季からは、先発転向が決定。まずは開幕ローテーション入りを目指すこととなりそうだ。

石井弘寿

[caption id="attachment_241908" align="aligncenter" width="530"] 侍ジャパン野球日本代表の石井弘寿（写真：Getty Images）[/caption]

・投打：左投左打

・身長／体重：180cm／100kg

・生年月日：1977年9月14日

・経歴：東京学館高

・ドラフト：1995年ドラフト4位

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）出場により、その後のキャリアが大きく変化した選手が、石井弘寿だ。

東京学館高から1995年ドラフト4位でヤクルトスワローズに入団。高卒1年目から一軍デビューを飾った。

2000年にはリリーフとして一軍に定着。同年は45試合に登板し、防御率3.30の成績を残した。

2002年にはブルペン陣の中心となり、69試合登板で6勝2敗5セーブ、防御率1.51をマーク。最優秀中継ぎのタイトルに輝いた。

その後も活躍を続け、2005年にはクローザーとして37セーブを記録。同年オフには第1回WBCの日本代表に選出された。

しかし、第1ラウンド・韓国戦で登板した際に左肩痛を発症。第2ラウンドの開催前に途中辞退することとなった。

さらに、2006年のレギュラーシーズンはけがの影響で一軍登板なし。その後も一軍のマウンドから遠ざかった。

2011年には、現役引退を決断。同年の引退試合が、5年ぶりの一軍登板だった。

嶋基宏

[caption id="attachment_241910" align="aligncenter" width="530"] 侍ジャパン野球日本代表の嶋基宏（写真：Getty Images）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：179cm／84kg

・生年月日：1984年12月13日

・経歴：中京大中京高 - 国学院大

・ドラフト：2006年大学生・社会人ドラフト3巡目

大会直前に辞退を決めた嶋基宏。抜群のキャプテンシーを誇っただけに、チームにもたらした影響も、かなり大きかっただろう。

国学院大から2006年大学生・社会人ドラフト3巡目で東北楽天ゴールデンイーグルスに入団し、ルーキーイヤーから正捕手格として125試合に出場した。

同年は守備面で高い貢献度を誇った一方で、打率.183（規定未満）、2本塁打、16打点とバッティングでは苦しんだ。

2010年には課題を克服し、打率.310の好成績でベストナインとゴールデングラブ賞をW受賞。

以降も攻守にいぶし銀の働きを続け、2017年開催の第4回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）日本代表に名を連ねた。

しかし、代表合流前に参加していた楽天の春季キャンプで、右ふくらはぎ痛を発症。合流後も患部が思うように回復せず、開幕3日前に出場辞退を決断した。

同年のレギュラーシーズンでは、112試合出場で打率.199（規定未満）と低迷。2020年から東京ヤクルトスワローズに活躍の場を移し、3シーズンプレーした。

黒田博樹

・投打：右投右打

・身長／体重：185cm／93kg

・生年月日：1975年2月10日

・経歴：上宮高 - 専修大

・ドラフト：1996年ドラフト2位

広島東洋カープのエースとして、チームを牽引した黒田博樹は、2006年に行われた第1回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の辞退経験がある。

上宮高から専修大を経て、ドラフト2位で広島に入団。ルーキーイヤーから先発ローテーションの一角を担うと、2001年に初の2桁勝利（12勝）をマーク。

2005年には15勝を挙げて最多勝に輝き、2006年開催の第1回WBC日本代表に選出された。

しかし、開幕前の練習試合で打球が直撃。右手人差し指の打撲と診断され、出場辞退を余儀なくされた。

同年のレギュラーシーズンでは26試合（189回1/3）を投げ、13勝6敗、防御率1.85をマークし、最優秀防御率のタイトルを獲得。

2008年からメジャーリーグに挑戦し、7年間で通算79勝を挙げるなど、MLBでも優れた成績を残した。

最後は古巣・広島に復帰し、チームをリーグ優勝に導いて現役を引退。WBCでの投球も見たい1人だった。

【了】