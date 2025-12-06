元プロ野球選手で野球解説者の赤星憲広氏が、YouTubeチャンネル「ytv 阪神応援チャンネル『トラトラタイガース』」で11月23日に公開された動画に出演。 阪神からドラフト1位で指名された、創価大・立石正広の能力を解説した。

赤星憲広氏

「森下くんが入ってきた時より上だと思ってる」

まずドラフト全体の印象について、赤星氏は「タイガースって最近ドラフトはいいですよね」「立石選手を獲れただけでも、本当に成功と言っていいドラフトだと思うんですよ」と高評価。

なかでも立石については「今の現段階で打撃力とか総合力で言ったらかなり高い」「中央大学から森下くんが入ってきた時より上だと思ってるんですよね、正直」と、即戦力としてのポテンシャルを強調した。

また、打撃の魅力を「何よりもね、やっぱり右方向に打てるのがね。広角に率を残せるバッターなんですけど、長打も右にも打てるんですよ」と説明。

さらに、走力についても「今のタイガースって結構、足も使えたらありがたいなっていうチームじゃないですか」「足も速いんすよ。もうだからもう、うちに持ってこい」と絶賛。「今年苦労したけど、『6番・立石』ありがとうみたいな。もう本当それぐらいの選手ですよ」と語った。

一方で守備位置については、内外野複数ポジションを守れる器用さを認めつつも、「無難なとこで言ってしまうと、キャンプの時にレフト頑張って練習してもらって。彼の能力値、経験から考えたらできると思うんですよね」とコメント。

レフトでの起用を本命視しつつ、「ケガさえなければ、間違いなく開幕スタメンだと僕は思ってますけどね」と、1年目からのレギュラー定着に太鼓判を押していた。