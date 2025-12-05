西武へFA移籍した石井一成が5日、自身のインスタグラムを更新し、今季まで9年間プレーした日本ハムファンに感謝の想いを綴った。

石井は「9年間どんな時も支えてくださり応援していただきありがとうございました」と感謝し、「ファイターズに指名していただいてから色々な経験をさせていただきました。ファンの皆様、球団、スタッフ、監督、コーチ、先輩、後輩、家族に支えられながらここまでやって来れました。何か1つ欠けていたらここまでやってこれなかったです。感謝しかありません。ありがとうございます」と続けた。

さらに石井は「大好きな北海道とファイターズを離れる事はすごく寂しいですが、人としても選手としてももっと挑戦し成長していきたいと思い、今回権利を行使させていただきました」とFA権行使の理由を説明。

最後にライオンズファンに向けて、「少しでも早くチームに貢献できるよう精進していきます！！これからよろしくお願いします！」と挨拶した。

石井一成は16年ドラフト2位で日本ハムに入団し、１年目の17年から114試合に出場。21年から2年連続100試合に出場し、今季は108試合に出場して、打率.259、6本塁打、30打点の成績を残した。