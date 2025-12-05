みやこエンターテイメントは12月3日、京都の中心地・新京極に新感覚の相撲エンターテインメント施設「京都相撲部屋」をオープンする。

迫力ある相撲ショー

同施設は、同社にとって東京浅草で展開する「浅草相撲部屋」「浅草相撲部屋ANNEX」に続く、3店舗の相撲エンターテインメント施設となる。

相撲の伝統と迫力を五感で体験し、食事も同時に楽しめる施設で、最大の特徴は、外国人観光客が「相撲体験」を本格的に楽しめること。元力士による取り組みや型の披露といった生のパフォーマンスを間近で鑑賞できるだけでなく、安全に配慮したプログラムで観客が土俵に上がり、力士と対戦したり基本動作を体験できる。

食事は、ちゃんこ鍋や相撲部屋で親しまれる料理など、力士の食文化の背景も感じられるメニューを用意する。京都ならではのコンテンツとして、芸者2人による舞や、お座敷遊び「とらとら」も楽しめる。公演中は元力士による相撲ショー、ルール説明、三番勝負、チャレンジ相撲、質問タイムなどが行われる。

食事メニュー

料金は、食べ放題・飲み放題(ちゃんこ鍋・いなり寿司・唐揚げ・デザート・各種ドリンク)、オリジナルお土産付き(VIPシートのみフレーム入り記念撮影写真)で、VIPシートが2万5,000円、2～11歳まで1万5,000円、スタンダードが1万6,000円、2～11歳まで1万2,000円。