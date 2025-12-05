セブン銀行とDXHUB社はこのほど、セブン銀行ATMを活用した「+Connect」の「ATM窓口」サービスの提供に向けた基本合意書を締結。2026年3月中旬より開始する(予定)という。

「+Connect」(プラスコネクト)は、あらゆる手続き・認証をセブン銀行ATMで実現するサービスの総称。

DXHUB社は、在留・訪日外国人を中心に、日本に初めて来た外国人の方でも使いやすい格安SIMの通信サービス「JP SMART SIM」を提供しているが、近年、偽造身分証明書を使い、不正入手した携帯電話を犯罪に悪用するケースが増えている状況を受け、2026年4月からの法改正により、携帯電話事業者の非対面販売時の本人確認方法として、公的な本人確認書類のICチップ読取りと容貌撮影が義務付けられることになった。

これを受けてDXHUB社は、通信サービス契約時の本人確認手続きに、セブン銀行の「ATM窓口」サービスを導入することに。これにより、全国のセブン銀行ATMにおける公的本人確認書類のICチップ読取りと高性能カメラを通じた顔認証を通じ、法改正後の本人確認方法にも対応できるようになるという。

本サービスの提供開始時期は、2026年3月中旬が予定されている。