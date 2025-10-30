LINEヤフーが運営するLINEリサーチは10月23日、一番好きな銀行や、その銀行を好きな理由に関する調査の結果を発表した。調査は2025年9月1日～9月3日、日本全国の15歳～69歳の男女3152人を対象にインターネットで行われた。

一番好きな銀行、全体1位は「地方銀行」

いま口座を持っていない銀行も含め、一番好きな銀行を聞いた。

全体では1位が「地方銀行(地銀)」、2位が「ゆうちょ銀行」となり、地域密着型の銀行が上位となった。3位以降は、「三菱UFJ銀行」「三井住友銀行」のメガバンクが続き、5位には、ネット銀行の「楽天銀行」がランクインした。

年代別にみると、10～20代では「ゆうちょ銀行」が1位に。特に20代では男女ともに2割強と、ほかの年代よりも高い割合だった。

30代以降では「地方銀行(地銀)」が1位で、特に40代女性では2割台半ばと高めになっていた。

また、30代では「楽天銀行」が2位にランクイン。特に30代男性では「楽天銀行」がほかの年代と比べて1割台半ばと高くなっていた。

10代では、ネット銀行の「セブン銀行」が3位にランクイン。また、「特にない/わからない」の割合が4割台半ばと高くなっていた。

グラフにはないが、エリア別では、関東・近畿以外の地域で「地方銀行(地銀)」が1位だった。また、中部では、「三菱UFJ銀行」、近畿では、「三井住友銀行」がそれぞれ2位となった。北海道では「セブン銀行」が3位、東北、中国、四国、九州・沖縄では「楽天銀行」が3位となった。

一番好きな銀行TOP3を好きな理由

一番好きと回答した銀行TOP3を好きな理由について聞いた。

全体1位「地方銀行(地銀)」を好きな理由では、「店舗やATMが多く、利用しやすい」が4割台半ばで1位に。2位の「給与振込や年金受取などで使っている」も約4割と高い割合だった。

また、4位の「家族・友だち・同僚など周りに利用者が多い」も比較的高い割合だった。

全体2位「ゆうちょ銀行」を好きな理由の1位は、「店舗やATMが多く、利用しやすい」で5割台半ば、2位は「信頼感・安心感がある」が3割台後半で続いた。

全体3位「三菱UFJ銀行」を好きな理由として、「信頼感・安心感がある」「店舗やATMが多く、利用しやすい」が4割強でTOP2となった。「給与振込や年金受取などで使っている」「有名だから」も3割前後で続いた。

そのほかにも、30代で2位だった「楽天銀行」は、「金利・ポイント還元・キャッシュバックなどおトクな特典が多い」「アプリ/インターネットバンキングが使いやすい」が4割台と高い結果となった。

また、近畿で2位だった「三井住友銀行」は、「信頼感・安心感がある」「給与振込や年金受取などで使っている」が3割台と高い割合だった。

さらに10代で3位、北海道でも3位だった「セブン銀行」は、「店舗やATMが多く、利用しやすい」が7割強にのぼり、顕著に高い割合だった。