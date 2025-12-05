オーラルケアブランド「SWAG(スワッグ)」は、ウエルシアホールディングスにてレモンフレーバーの歯磨き粉を9月24日より順次発売している。
同商品は、ミント成分(メントール)を限界量配合し、清涼感あふれるミントと甘酸っぱいレモンを掛け合わせることで、爽やかな香りが口に広がる新感覚の歯磨き粉。
さらに、ブランドアンバサダーを務める白濱亜嵐氏の新キービジュアルも同時解禁。フレッシュで爽やかな世界観とともに、新フレーバーの魅力を発信していく。
価格は、1,430円。
掲載日
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
インフルエンザなどの感染症対策にもなる日頃の「飲み物」とは?
【インフルエンザ】子どものいる家庭は家庭内感染のリスクが約2倍 - 感染予防のポイントは?
科学的に証明された すごい習慣 第3回 仕事中に「かわいい子猫の写真」を見るだけで44%upした能力とは……最も効果的な“愛でる時間”は何分?
インフルエンザ新株「サブクレードK」とは? 症状や流行の特徴は
「インフルエンザに罹りやすい人」の特徴は? 5つのタイプと対策を解説
ビジネスパーソンの心とからだの健康についての様々なコンテンツをお届け。医師監修のもと、ストレスから心と体を守る方法などの心身の健康に関する情報を提供します。