オーラルケアブランド「SWAG(スワッグ)」は、ウエルシアホールディングスにてレモンフレーバーの歯磨き粉を9月24日より順次発売している。

同商品は、ミント成分(メントール)を限界量配合し、清涼感あふれるミントと甘酸っぱいレモンを掛け合わせることで、爽やかな香りが口に広がる新感覚の歯磨き粉。

さらに、ブランドアンバサダーを務める白濱亜嵐氏の新キービジュアルも同時解禁。フレッシュで爽やかな世界観とともに、新フレーバーの魅力を発信していく。

価格は、1,430円。