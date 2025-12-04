乃木坂46賀喜遥香「とにかく2人が礼儀正しくて」40枚目シングル「ビリヤニ」ダブルセンター・瀬戸口心月＆矢田萌華の“振る舞い”に感動

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃～）。11月27日（木）の放送では、生徒（リスナー）から寄せられたメッセージを紹介。11月26日（水）に発売された40枚目のシングル「ビリヤニ」でセンターを務める6期生・瀬戸口心月（せとぐち・みつき）さんと矢田萌華（やだ・もえか）さんについて語りました。＜リスナーからのメッセージ＞「40枚目のシングル『ビリヤニ』のミュージックビデオを（11月6日（木）の）24時に公開されてすぐに観ました! センターの2人が小さくなって（ほかのメンバーが）ビリヤニを作るところを見ていたり、赤や白の衣装で踊るシーンがあったり、最高のMVでした！ 曲調も明るくてポップで何度も聴きたくなります。そして、Wセンターの1人でもある瀬戸口心月ちゃんは鹿児島出身！ うれしすぎる!!」（鹿児島県 14歳）賀喜：6期生の2人がセンターを務めてくれている「ビリヤニ」のMVが公開中でして、24時という遅い時間に公開されたんですけど、すぐに観てくれてうれしい！ ありがとうございます！ダブルセンターの瀬戸口心月ちゃんは鹿児島県出身で、もう1人の矢田萌華ちゃんは秋田県出身なんですよ。南北と離れていて、多分乃木坂46に入らなければ交わらなかったであろう2人が今、乃木坂46を引っ張ってくれているということで。とても頼もしいんですよ！ 大変なこと、つらいこととかもあるだろうに、涙を流している姿も全然見ないし、頑張ってくれているんですよね。瀬戸口心月ちゃんは、鹿児島の訛りがかわいいんですよ♡（モノマネをしながら）「鹿児島県出身の瀬戸口心月です」みたいな、あまり上手にできなかったけど（笑）。だから、鹿児島出身の方は、心月ちゃんがしゃべっている姿を見たら「一緒のところの子だ！」って思ったりするかも？ 逆に矢田萌華ちゃんは秋田弁がわからないっていうか、感じたことがないかもしれない。賀喜：レコーディングも頑張ってやってくれていたし、ミュージックビデオ撮影のときも、とにかく2人が礼儀正しくて。撮影が始まるときは、2人で一緒に「よろしくお願いします！」と言って頭を下げてくれて、終わるときも「1日ありがとうございました！」って一緒に深くお辞儀して帰って行って、“なんて素敵な子たちなんだ！”って（笑）。そういう思いで先輩たちは見ていました。また新しい乃木坂46の一面が見られるMVでもありますし、フレッシュな2人を見られる作品になっていると思うので、皆さんチェックしてみてください！ よろしくお願いします！＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info