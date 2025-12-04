来年6月に開幕するFIFAワールドカップ26は、NHK、日本テレビ系列、フジテレビ系列で中継されることが発表された。

NHKは「地上波とBSで日本代表の試合をグループステージからすべて中継するほか、BSP4Kでは、高精細映像で全104試合をたっぷりとお伝えします」と発表している。

【NHKの発表】

・日本代表の試合を地上波総合とBSでグループステージからすべて生中継（グループステージは地上波で2試合、BSで1試合）

・地上波では、開幕戦や決勝を含む計33試合を生中継予定

・BSプレミアム4Ｋでは、全104試合を放送（生中継・録画）

・ハイライト番組も連日放送予定（※時間等未定）

・地上波の試合やハイライト番組は、NHK ONEで同時・見逃し配信

※放送計画の詳細は決まり次第お知らせします。

日本テレビ系列は「FIFAワールドカップ2026 地上波テレビ中継を日本テレビ系で行うことが決定。グループステージの日本戦1試合含む計15試合を放送予定」。フジテレビ系列は「7大会連続で中継。フジテレビ系列で世界最高峰の戦いを10試合生中継することが決定」とそれぞれ発表している。

また同日にDAZNが日本における全104試合の配信権を獲得し、全試合をライブ配信することを発表している。

