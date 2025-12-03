乃木坂46賀喜遥香「『この食べ方で合っているかな？』っておどおど食べて…」初めての“カウンターフレンチ”に緊張

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃～）。11月27日（木）の放送では、生徒（リスナー）から寄せられたメッセージを紹介。ここでは、遥香先生も出演した月刊誌「東京カレンダー2026年1月号」の撮影裏話を語りました。

＜リスナーからのメッセージ＞

「『東京カレンダー』掲載おめでとうございます！ 東京カレンダーの公式Xで公開された本誌未掲載カットの遥香先生が、大人っぽくてビジュアルが強すぎました。撮影秘話がありましたら教えてください！」（千葉県 28歳）

◆「思い出がいっぱいあった撮影でした」

賀喜：撮影秘話というか、撮影の様子は11月21日（金）に発売された「東京カレンダー1月号」に載っているので、良かったら見ていただけたらと思います！

そこで、小伝馬町（東京都）のCheval（シュヴァル）さんに行ってフレンチを食べさせていただきました。私が「エビが好き」ということで、エビの料理も出してくださって、それがめっちゃおいしかったんですよね～♡ 食べてほしい！

あと、カウンターフレンチだったんですよ。初めてだったので緊張しちゃって、「この食べ方で合っているかな？」っておどおど食べていたら、Chevalさんのシェフの方が、「これはこうやって食べるんですよ～」ってものすごくフレンドリーに話しかけてくださって。ほかにも「乃木坂46に加入して何年ですか？」とか「エビがお好きなんですね」とか、そういう何気ないお話もしてくださって、リラックスして食べられましたね。

私自身、東京カレンダーさんに掲載していただくのが、3年前の2022年6月（東京カレンダー 2022年8月号）ぶりだったんですけど、東京カレンダーのスタッフの皆さんが「大人になったね！」って褒めてくださって！

3年前だから、私がちょうど21歳で、「20歳になってから、外でご飯を食べたことがなくて……」なんて言って、大きなエビフライを食べて楽しんでいた頃だったので、「成長しましたね！」って言っていただけたのが本当にうれしかったですね！ やっぱり、お姉さんになりたいと思っていたので。

実は、この撮影のときに初めてビリヤニを食べました（笑）！ でも、それはお店の料理じゃなくて、東京カレンダーの方が「新曲が『ビリヤニ』だと聞いて、ぜひ賀喜さんに食べていただきたくて！」ということで買ってきてくださったんですよ。おいしかった～！

思い出がいっぱいの撮影だったんですけど、雑誌のインタビューに、このときに私が思ったこととか、ご飯の感想がいっぱい書いてあると思うので、良かったらお手に取ってみていただけたらと思います！

＜番組概要＞

番組名：SCHOOL OF LOCK!

パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）

放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/

番組公式X：@sol_info