元プロ野球選手で野球解説者の杉谷拳士氏が、YouTubeチャンネル『熱スギヤch【杉谷拳士 公式】』で11月22日に公開された動画に出演。近藤健介を“バチギレ”させた、清宮幸太郎のある行動について振り返った。

杉谷拳士氏

近藤健介の迫力に、杉谷拳士氏も圧倒される

話題になったのは、清宮がルーキー時代に経験した沖縄キャンプでの一幕。杉谷氏が「一回、沖縄キャンプでめちゃくちゃ怒られてなかった?」と確認すると、清宮は「近さんに! バチギレ」「ちりつもなんですよ」と認め、当時の近藤の教育的指導を回想することに。

その決定打となったのはバスを降りる場面で、本来、年下の清宮が率先してバスを降り、先輩たちの荷物を出すべきだったところ、最後に降りてしまったという。

清宮は「僕的には、先輩が最初に降りると思っちゃったんですよ」と当時の心境を説明。しかし、その勘違いは近藤の逆鱗に触れ、叱責を受けたことを振り返りつつ、「僕のせいで近くにいたヌマさん(平沼翔太)とかナベさん(渡邉諒)も『お前らが教育しねえからだろ!』ってめちゃくちゃ怒られてて、ごめんなさいみたいな」と、周囲の先輩まで巻き込む騒動になってしまったことも明かした。

その場に居合わせた杉谷氏も、近藤の迫力に圧倒されたようで「俺、横にいたけど、あまりの迫力で俺もちょっと怒られてる気持ちになったもんね」と述懐。なお、清宮としては近藤の指導に納得しているようで、「いま思えば、そりゃ怒られるんですよ」と自身の行動を反省していた。