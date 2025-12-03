2025年12月3日に発売された『将棋世界2026年1月号』（発行＝日本将棋連盟、販売＝マイナビ出版）は、伊藤匠叡王・王座のインタビュー記事「自分はまだまだ伸びる。将棋に集中したい」、第56期新人王戦決勝三番勝負（服部慎一郎七段vs 斎藤明日斗六段）第２・３局の服部七段による自戦記「オレたちの最終決戦（ラストイヤー）」など、読み応えのある記事を掲載しています。

二冠誕生！伊藤匠叡王・王座、王座戦を振り返る

第73期王座戦五番勝負をフルセットの末に制し、2つ目のタイトルを獲得した伊藤叡王・王座。インタビューでは白熱の王座戦を振り返り、今後の展望を語ります。

服部慎一郎七段新人王戦自戦記「オレたちの最終決戦（ラストイヤー）」

第56期新人王戦決勝三番勝負。服部慎一郎七段にとって最後の新人王戦出場となる本シリーズ。二転三転の熱戦の模様を自戦記で詳細にお届けします。

『将棋世界2026年1月号』、絶賛発売中!!

ほかにも、

・吉池隆真四段による加古川清流戦決勝第３局の自戦記「叶えたい夢」

・中七海女流三段インタビュー「女流棋界は三強時代になるか？ 期待のホープは謙虚なオールラウンダー」

・矢口亨の写真と文章でお届けする、中村太地八段の「それも一局」

・新担当・岩村凛太朗新四段による懸賞詰将棋

といった記事もあり、指す将・観る将はもちろん、それ以外の方にも楽しんでいただける一冊になっています！