ネーミングに関わる全ての人や企業のための民間団体、日本ネーミング協会は、12月1日に今年最も賞賛すべきネーミングを選ぶ第6回「日本ネーミング大賞2025」の授賞式を開催し、各賞の発表・表彰をした。
「日本ネーミング大賞」は、ネーミングの重要性を広く社会に発信することで、ネーミングの質と価値の向上や産業の発展に寄与することを目的に、優れたネーミングを選出・表彰するアワードのこと。
審査委員⻑には、お笑い芸人の太⽥光氏(爆笑問題)も参加した。また、副審査委員長には黒川伊保子氏(⽇本ネーミング協会 会⻑)や岩永嘉弘氏(⼀般社団法⼈⽇本ネーミング協会 名誉会長)が参加。749件のノミネートの中から「日本ネーミング大賞 2025」各賞に選ばれたネーミングは以下の通り。
最優秀賞(大賞)
職場のロリエ /花王
部門1 優秀賞：食品・飲料・アルコール・菓子・調味料・サプリ・アイス・スイーツ
One CUP/大関
部門2 優秀賞：化粧品・トイレタリー・医薬品・雑貨・日用品・アパレル
瞬足/アキレス
部門3 優秀賞：家電・ゲーム・通信・自動車・情報サービス・アプリ・交通・物流・旅行
ICOCA/西日本旅客鉄道
部門4 優秀賞：店舗・不動産・商業施設・屋号・社名
ほっかほっか亭/ハークスレイ ほっかほっか亭総本部
部門5 優秀賞：その他
職場のロリエ/ 花王
ルーキー部門 優秀賞
冬の入道雲/古谷乳業
ミルクの束縛/古谷乳業
和小麦/敷島製パン
地域ソウルブランド部門 優秀賞 Willows ウィロウズ/青柳総本家
世界の山ちゃん/エスワイフード
つけてみそかけてみそ/ナカモ
矢場とん/矢場とんホールディングス
審査委員特別賞
N高等学校/学校法人角川ドワンゴ学園
オルファ/オルファ
レジェンド賞
アイスノン/白元アース
シヤチハタ/シヤチハタ
養命酒/養命酒製造