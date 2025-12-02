ネーミングに関わる全ての人や企業のための民間団体、日本ネーミング協会は、12月1日に今年最も賞賛すべきネーミングを選ぶ第6回「日本ネーミング大賞2025」の授賞式を開催し、各賞の発表・表彰をした。

日本ネーミング大賞 2025

「日本ネーミング大賞」は、ネーミングの重要性を広く社会に発信することで、ネーミングの質と価値の向上や産業の発展に寄与することを目的に、優れたネーミングを選出・表彰するアワードのこと。

審査委員⻑には、お笑い芸人の太⽥光氏(爆笑問題)も参加した。また、副審査委員長には黒川伊保子氏(⽇本ネーミング協会 会⻑)や岩永嘉弘氏(⼀般社団法⼈⽇本ネーミング協会 名誉会長)が参加。749件のノミネートの中から「日本ネーミング大賞 2025」各賞に選ばれたネーミングは以下の通り。