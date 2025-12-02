chef’s、渋谷クアトロワンマン開催決定、新曲「chiffon」配信も

”おいしいおんがく”をコンセプトに2025年のバンドシーンを駆け上がってきたchefsが、2度目のワンマン＆名阪での対バン企画を行うことを発表した。

ワンマン公演は2nd ONE MAN SHOW「Cenacle」と題され、4月16日（木）SHIBUYA CLUB QUATTROにて開催される。また名阪は2マン企画として「APEIRING 2026 - OSAKA & NAGOYA-」を3月20日（金・祝）に大阪 梅田Shangri-Laに、3月27日（金）に名古屋 新栄Shangri-Laにて開催する。チケットのオフィシャル最速先行が12月22日（月）23:59まで受付開始。

また12月3日には新曲「chiffon」の配信が決定。今作は日常に溶け込む”居場所としての愛”を肯定したラブソング。サウンドエンジニアに小森雅仁を迎えて制作され、さらにスケールアップした新たなバンド像を感じられる作品となっている。

＜リリース情報＞

chefs

「chiffon」

2025年12月3日（水）

https://big-up.style/bqSb7poziT

＜ライブ情報＞

chef's 2nd ONE MAN SHOW「Cenacle」

2026年4月16日（木）東京 SHIBUYA CLUB QUATTRO

OPEN 18:15 / START 19:00

TICKET

オフィシャル最速先行：12/2（火）21:30〜12/22（月）23:59

受付URL：https://eplus.jp/chefs/

chef's「APEIRING 2026 - OSAKA & NAGOYA-」

2026年3月20日（金・祝）大阪 梅田Shangri-La

OPEN 18:00 / START 18:30

ACT:chef's / and more!!

2026年3月27日（金）名古屋 新栄Shangri-La

OPEN 18:30 / START 19:00

ACT:chef's / and more!!

TICKET

オフィシャル最速先行：12/2（火）21:30〜12/22（月）23:59

受付URL：https://eplus.jp/chefs/

Official site：https://chefs.jp