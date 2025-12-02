日本最大級の韓国語教室「K Village 韓国語」を運営するK Villageが監修を担当した韓国語学習書『エスターバニー 使える韓国語単語&フレーズ集』(1,650円)が、12月19日から全国書店およびオンラインストアにて販売される。同書は、予約販売開始直後にAmazonランキング「韓国語の学習法」カテゴリで1位を獲得した。

若い世代の"推し活"ニーズに応えるために企画され、人気キャラクター「エスターバニー」とのコラボで誕生したもので、K-POPや韓国ドラマ、ライブ配信、SNSなどで使えるリアルな単語・フレーズを1,000語以上収録している。

ページ内イメージ

同書の特徴は3つ。1つ目は、「K Village 韓国語」監修による実践的解説。日本最大級の韓国語教室を運営するK Villageの知見を活かし、学習者の「現場ですぐ使える表現が知りたい」「ライブ配信やSNSで自然に話したい」という声をもとに学習効果を重視した構成で制作されているため、コメントや友達とのやり取りでも使える表現が紹介されている。

2つ目は、推し活でも学べるフレーズが満載であること。「声出して! 」「一緒に歌いましょう」「夢でも会いましょう」など、推し活の現場でよく聞く表現を多数掲載しており、推しの言葉を理解できるような内容となっている。

3つ目は、日常生活や旅行でも使える表現が揃っており、応用力のある構成であること。"あてはめるだけ"で話せる構成のため、学習効率が高い。