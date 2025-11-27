イー・エフ・エデュケーション・ファースト・ジャパンは11月19日、「EF英語能力指数(EF English Proficiency Index)」の第15回調査(2025年版)を発表した。調査は2024年1月～12月、世界123の国と地域の成人(18歳以上)を対象に、オンライン英語テスト「EF SET」および「EF Placement Test」の約220万人分の受験データを集計・分析する方法で行われた。

日本の英語力は世界96位

EFEPI英語能力指数世界ランキング

日本は前年に続き96位(スコア446)にとどまり、アジア平均(スコア477)を下回る結果となった。マレーシア(24位/スコア581)やフィリピン(28位/スコア569)など英語教育の進む国々との差は依然として大きい結果となっている。

今回、AIの導入により、発音・即応性・文章構成など、従来は測定が難しかった部分が可視化され、4技能間のバランスがより精緻に分析できるようになった。

EF EPI分析チーム責任者ケイト・ベル氏は、次のように述べている。

「日本では、読む・聞くと比べて、話す・書くのスコアが相対的に伸びにくい傾向があり、今回のAI評価によってその差がより明確になりました。英語力全体の停滞は世界共通の課題ですが、日本では4技能のバランス改善が鍵となります。」

EFEPI英語能力指数日本ランキングは96位

アジアのEFEPI英語能力指数ランキングでアジア内の英語能力を知る

"英語が話せる地域"と"話せない地域"が二極化

地域別では、関東(478)が最も高く、中国地方(436)が最も低い結果となり、都市部・地方での英語力の差が示された。

首都圏を中心に英語を使うビジネスや留学ニーズが高まる一方で、必ずしも全ての地域で同じように学習機会や必要性が高まっているとは限らないことがうかがえる。

また、18～25歳の若年層のスコアが全世代で最も低いことも特徴だ。本来は、学校教育やオンライン学習などで英語に触れる機会が多いはずの世代であるにもかかわらず、指数上は十分にスコアに結びついていない現状が示された。デジタルネイティブ世代が「字幕やテキストで理解する英語」にとどまり、「自分の言葉として話す・書く経験」が相対的に少ない可能性も含め、EF EPI分析チームでは"AI時代に特有の英語との向き合い方"として今後も継続的な検証が必要だと考えている。

世代間の傾向

世界的にも共通する"話す力"不足

2025年版のEF EPIでは、オランダ、クロアチア、オーストリア、ドイツが上位を占め、ヨーロッパ諸国が引き続き高い英語運用力を示した。これらの国々では、理科や社会などを英語で教える「CLIL教育」や、実演型評価(口頭試験・即時ディスカッション)が広く導入されている。教師自身の英語基準や研修制度の高さも、英語力向上に寄与している。

AIによるスピーキング・ライティング評価を導入したことで、世界の半数以上の国でスピーキングが最も弱いスキルであることが初めて明らかになった。これは、読解や聴解中心の教育では限界があることを示している。

また、同社では毎年、EF EPIと国連開発計画(UNDP)の「人間開発指数」や、INSEADの「世界人材競争力指数」など、主要な国際指標との相関分析を行っており、教育・所得・生産性・イノベーションなどの分野でも高い水準を示すことが確認されている。日本においても、AIを活用した発音・作文評価や、ビジネス現場での英語実務の標準化などを通じて、「理解する英語」から「使いこなす英語」へと転換していくことが期待される。