ブルボンは12月20日、イオンモール キッズドリームと連携のもと、AMKDが運営する子ども向け仕事体験テーマパーク「カンドゥー大日」にて体験アクティビティ「プチ販売員」を出展する。

同アクティビティでは、ブルボンの商品「プチシリーズ」にまつわる仕事体験が楽しめる。

商品がどのように生産されるかを映像で学べるほか、オリジナル商品の考案や、商品が手元に届くまでの過程を体験できるコンテンツを用意しており、子ども達が仕事体験を通して仕事への興味、働くことの喜びを知ることを期待できるとのこと。