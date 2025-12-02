ブルボンは12月20日、イオンモール キッズドリームと連携のもと、AMKDが運営する子ども向け仕事体験テーマパーク「カンドゥー大日」にて体験アクティビティ「プチ販売員」を出展する。
同アクティビティでは、ブルボンの商品「プチシリーズ」にまつわる仕事体験が楽しめる。
商品がどのように生産されるかを映像で学べるほか、オリジナル商品の考案や、商品が手元に届くまでの過程を体験できるコンテンツを用意しており、子ども達が仕事体験を通して仕事への興味、働くことの喜びを知ることを期待できるとのこと。
掲載日
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
主夫の暮らし 第109回 「原因は何だ…?」半年で7kg増えた主夫の“自問自答”にあった答え
貯蓄できる人、浪費する人の特徴 第103回 【漫画】貯まらない人がついやってしまうNG習慣といえば……
【漫画】ジムに通えば 第46回 「サラダも塩で」筋トレガチ勢の“食事哲学”がストイックすぎた
【24万いいね】蔵王キツネ村に願いが叶う!? 7つの落とし物 -「きゃわいい!!!」「もふもふ天国」とXで話題
Z世代とはたらく 第103回 【漫画】上司は気づける? Z世代がついた“ため息”の理由
働き盛りのビジネスパーソン、加えて転職・結婚・不動産購入・セカンドキャリアなど、ライフステージの節目を迎える様々な局面で確かな情報を必要としている人たちに向けて"実用的で役に立つ"をモットーに、"ポジティブ"で"一歩踏み出したいという意欲を後押しする"コンテンツをお届けします。