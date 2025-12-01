【心理テスト】あなたの「隠れた稼ぐ才能」診断！ 森で「あるもの」を見つけたとき、あなたが無意識につかむ“成功の鍵”は？

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「心理テスト」。今回は、「森」に関する心理テストで、心の奥にある本当の自分を探ってみましょう。（監修者：東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師 草彅健太（くさなぎ・けんた）さん）あなたは今、深い森の中をさまよっています。スマホの電波も繋がらず、辺りはどんどん暗くなっていきます。諦めかけたその時、目の前に「あるもの」が現れました。あなたはそれを見て「これで助かる！」と確信しました。さて、それは何でしたか？次の中から近いものを1つ選んでください。1．明かりのついた小屋2．舗装された道路3．下流へ流れる大きな川4．現在地の書いた地図看板この心理テストでわかることは、あなたの「隠れた稼ぐ才能」です。「森」は「未知の領域」を表しています。迷っている森の中で見つけたものは、あなたが無意識に持っている武器。すなわち、稼ぐためのスキルを示しているのです。愛嬌と人脈を武器にしているのがあなた。困ったときに人を頼り、また人からも頼られることで道を切り開く才能の持ち主です。論理や技術で戦うよりも、人の懐に入り込み、キーマンを味方につけることで大きな利益を手にできるはずです。誰よりも着実に努力を積み重ねることができるあなた。リスクを冒すことはなく、敷かれたレールをより強固なものにしていくことで、確かな成果を上げる才能を持っています。一発逆転のギャンブルよりも、確実な勝算がある場所で花開く人です。理屈ではなく「流れ」を読む、天才的な嗅覚を持っているあなた。世の中の空気がどちらに向かっているのかを肌で感じ取り、波に乗ることで利益を得るタイプです。努力や根性論よりも、どこにチャンスがあるかを瞬時に見抜くセンスが武器となるでしょう。状況を的確に理解し、次の一手を確実に見極められるあなた。感情や勢いに流されず、客観的なデータに基づいて冷静に判断を下す才能があります。どんな状況であっても論理的な正解を導き出せるので、周囲からも大いに頼られるはずです。どんな才能であっても、使わなければもったいないです。■監修者プロフィール：草彅健太（くさなぎ・けんた）池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者からの依頼も多い。