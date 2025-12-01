INI、Vaundy、星野源、松任谷由実、福山雅治…「COUNTDOWN JAPAN 音楽チャート」今週のTOP10（11月29日（土）付）

グランジ・遠山大輔と潮紗理菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜13:00～13:53）。11月29日（土）の放送では、JFN各局のオンエア回数、CDセールス、Apple MusicのWeekly チャートポイント、リスナーからのリクエストを集計した“全国NO.1 FMヒットチャート”TOP10（11月29日（土）付）を発表しました。初登場！ Lavt（ラウト）は大阪市出身、2002年生まれのシンガーソングライター。同曲は、11月5日（水）にリリースされたミニアルバム『glauben』に収録されています。初登場！ 11月29日（土）にデジタルリリースされた新曲で、映画「新解釈・幕末伝」の主題歌になっています。初登場！ 11月26日（水）にリリースされた40枚目のシングルで、今年2月に加入した6期生・瀬戸口心月（せとぐち・みつき）さん、矢田萌華（やだ・もえか）さんが、初選抜でダブルセンターを務めています。先週1位から6ランクダウン↓ 劇場版「チェンソーマン レゼ篇」の主題歌が、これで10週連続ランクイン！先週9位から3ランクアップ↑ これで3週連続ランクイン。12月15日（月）には、セカンドアルバム『MAGenter』がリリースされます。先週3位から2ランクダウン↓ 山下達郎は現在、全国ツアー「PERFORMANCE 2025」を開催中。ラストの公演は、12月23日（火）に大阪府・フェスティバルホールでおこなわれます。先週8位から4ランクアップ↑ 同曲が収録されているアルバム『Wormhole / Yumi AraI』は、初週で6.6万枚を売り上げ『オリコン週間アルバムランキング』で2位にランクイン！ これは、女性ソロアーティスト歴代最年長となる71歳10ヵ月でのTOP3入りとなりました。初登場！ 現在公開中の映画「平場の月」の主題歌として書き下ろされた楽曲です。初登場！ 11月19日（水）にリリースされたRADWIMPSのトリビュートアルバム『Dear Jubilee -RADWIMPS TRIBUTE-』に収録されている楽曲です。そして、今週の第1位は……？先週の2位から1ランクアップ↑ 発売初週でミリオンを突破したニューシングル「THE WINTER MAGIC」のリード曲が3週連続ランクイン。先週の放送では、田島将吾（たじま・しょうご）さん、松田迅（まつだ・じん）さんをゲストにお迎えして、同曲のお話などを伺いました。――番組ではほかにも、ゲストパートに4人組バンド・BILLY BOO（ビリーブー）のKAZUKI UJIIEさん（Vo.）とKEIさん（Gt.）が登場。10月29日（水）に配信リリースしたニューシングル「ラブソング」のお話などを伺いました。＜番組概要＞番組名：ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN放送エリア：TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時：毎週土曜 13:00～13:53パーソナリティ：遠山大輔（グランジ）、潮紗理菜番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/countdownjapan/番組公式X： @JA_CDJ