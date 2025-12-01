今週の12星座占い「蠍座（さそり座）」全体運・開運アドバイス【2025年12月1日（月）～12月7日（日）今週の運勢】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年12月1日（月）～12月7日（日）「蠍座（さそり座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！今週は、コミュニケーションの行き違いなどが減り、心地良く過ごせるようです。さまざまな活動を通して学びも深まることでしょう。親しみやすく真面目な一面が相手に伝わると、さらに良好な関係に。恋愛面は、2人でいろんな場所へ出かけてみると◎ ドライブなども楽しめそう。相手の理解も深まることでしょう。どんなときも背筋を伸ばして毅然としていましょう。考え方などの軸がブレなければ、自然とあなたを慕う人たちが集まってくるようです。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。