村上春樹 “全編口笛”！ 盲目の口笛演奏家フレッド・ロウリーの超絶技巧

作家・村上春樹さんがディスクジョッキーをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「村上RADIO」（毎月最終日曜 19:00～19:55）。

11月30日（日）の放送は「村上RADIO～口笛吹きがんばる～」をオンエア。今回、村上DJが選んだのは、「口笛」の音色が入っている楽曲です。「口笛吹きがんばる」――そんな曲たちを、村上DJが独自の視点でセレクトしました。

この記事では、中盤3曲について語ったパートを紹介します。

◆Fred Lowery「William Tell Overture」

これまでは部分的に口笛が使われる曲をかけてきたのですが、ここでせっかくですから、全編口笛という本格的なやつをいってみたいと思います。フレッド･ロウリーという口笛専門の演奏家がアメリカにいまして、この人は1909年に生まれて、1984年に亡くなっていますが、盲目だったんです。2歳のときに猩紅熱（しょうこうねつ）にかかって視力の大半を失いました。それで視覚障害者のための訓練施設に入ったのですが、そこで「バード･コール」、鳥寄せの専門家に出会い、いろんな鳥の声の真似を教わります。

しかしロウリーさんは鳥の真似だけでは飽き足らず、それをきっかけとして口笛の奥義（おうぎ）を究め、楽器を持たないヴィルトゥオーゾとしてビッグバンドと共にステージに立ったり、またラジオ番組にレギュラー出演したりして、全国的な人気者になったということです。

この人がロッシーニの「ウィリアム・テル序曲」を吹きます。これ、かなりの熱演ですので、しっかり耳を傾けてあげてください。1960年の録音です。なにしろ65年前に発売された古いアナログ･レコードなので、途中でプチプチッと軽くスクラッチが入りますが、例によって聞こえなかったふりをしてくださいね。

うーん、このエンディング、かなり強烈ですね。感心してしまいます。しかし、こういう人が毎晩うちの前を通りかかったら、やっぱりちょっと疲れるかも……ですね（にゃー）。

＜収録中の村上DJのつぶやき＞

やっぱり、うまいね。

◆Antonio Carlos Jobim「Once Again (Outra Vez)」

今度はボサノヴァを聴いてください。アントニオ･カルロス･ジョビンが「オトラ・ヴェス（Once Again）」を演奏します。

ギターを弾いているのはジョビンで、編曲はクラウス・オーガーマンですが、口笛のクレジットはやはりありません。あるいはジョビン本人が吹いているのかも知れません。しかしボサノヴァと口笛って、なんか共感性みたいなのがあるんでしょうか、とてもしっくりと馴染みますね。

◆The Highwaymen「The Gypsy Rover」

共感性といえば、口笛はフォークソングやカントリー･ミュージックにもしっくり馴染みます。1960年代に活躍したフォーク･ソング･グループ、ハイウェイメンの歌を聴いてください。ハイウェイメンは「漕げよマイケル」のヒットで知られていて、こちらにもしっかり口笛が入っていますが、今日は「The Gypsy Rover」を聴いてください。「さすらいのジプシー」、僕は中学生のときこのシングル盤をバーゲンで100円か200円で買いました。この曲にも口笛がたっぷりアレンジされています。

一度、ハーヴァード大学の偉い女性教授と話していたとき、音楽のことが話題になりまして、彼女が僕に「実は学生時代、ハイウェイメンっていうフォーク･バンドの〇〇くんが私のボーイフレンドだったの」と打ち明けてくれました。それで僕がずっと昔「The Gypsy Rover」のレコードを買った話をしたら、彼女はとても喜んでくれて、話がけっこう盛り上がりました。「漕げよマイケル」はみんな知っているけど「The Gypsy Rover」を知っている人は少ないですから。しかしハイウェイメンに限らず､当時のフォークソング･グループをやっていたのは、ハーヴァードみたいなエリート大学の学生が多かったんですね。いわば、いいとこのお坊ちゃんの趣味の音楽だった。そんな中にボブ･ディランみたいな野人（やじん）がぽこっと出てきたものだから、その衝撃は大きかったんですね。

ハイウェイメンが歌います。「The Gypsy Rover（さすらいのジプシー）」。1人のジプシーが、口笛を吹きながら丘を越えてやってきて、美しいお姫様の心を奪ってしまいます。放送で「ジプシー」っていう言葉はあまり口にしちゃいけないんですが、歌の題だからこれはしょうがないですよね。その部分に「ピー」って音を入れるわけにもいきませんし。

