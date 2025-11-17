KDDIとNetflixは11月17日、新たな視聴体験の提供に向けた連携強化を発表。第一弾として、au/UQ mobileユーザーを対象に、「Netflix（広告つきスタンダード）」を最大5カ月間、追加料金なしで利用できるキャンペーンを実施する。申し込み期間は2025年12月1日～2026年3月31日まで。

KDDIとNetflixが連携強化

同キャンペーンは、au/UQ mobileユーザーに対して、Netflixの月額料金から890円を割引するというもの。広告つきスタンダードプランであれば、月額料金が0円で利用できる。

期間中にau/UQ mobileユーザーが、au/UQ mobile経由で「Netflixアラカルト」に新規加入することが割引適用の条件。プランごとの割引内容は以下の通り。

プラン キャンペーン適用前 キャンペーン適用後 広告つきスタンダード 890円 0円 スタンダード 1,590円 700円 プレミアム 2,290円 1,400円

特典は1回線1回限り。毎月加入初月は日割り、翌月以降は満額のNetflix利用料金を支払うが、加入日から2026年4月利用分までの料金相当額が利用月の翌々月請求分から割引される。キャンペーン適用期間は2025年12月1日～2026年4月30日まで。申し込みはau・UQ mobile取扱店、My au、My UQ mobileで受け付ける。

キャンペーン期間中は、「地面師たち」や「シティーハンター」といった既存の人気作に加え、岡田准一が主演・プロデューサー・アクションプランナーの3役を担う侍バトルロワイヤル「イクサガミ」など話題作が視聴できる。2026年3月には、人気コミックの実写版「ONE PIECE」シーズン2が独占配信される予定だ。

また、NetflixとWORLD BASEBALL CLASSIC INC.とのメディアライツにおける独占パートナーシップにより、2026年3月のワールドベースボールクラシックの配信も予定。キャンペーン終了後は、「サブスクぷらすポイント」の適用により、最大20％のポイントが還元される。

au +1 collectionでは、スマートテレビ「SKYWORTH Smart TV」の割引を実施。対象機種は43インチと32インチで、43インチは11,000円割引、32インチは7,700円割引となる。期間は2025年12月1日～2026年3月31日まで。

両社は2018年にコンテンツ利用料金とスマートフォンの通信料金のセット提供に向けたパートナーシップを構築して以来、映画・ドラマ・バラエティーなど幅広い映像コンテンツを提供してきた。今後はミリ波を活用した新たな視聴体験の提供など、さまざまな領域で連携を進める予定となっている。