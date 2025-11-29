THE RAMPAGE吉野北人 ソロデビューで“攻めた”戦略とは？「イメージと違う」岩田剛典も驚き

三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEの岩田剛典がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「岩田剛典 サステナ*デイズ supported by 日本製紙クレシア」。“子どものあした、大人のきょう”をテーマに、さまざまなフィールドで活躍するゲストをお迎えするプログラムです。子ども時代のことから、現在に至るまでの活動を伺い、そのなかから未来につながるヒントを探します。

今回の放送では、LDH所属の16人組ダンス＆ボーカルグループ・THE RAMPAGE from EXILE TRIBEのメンバー・吉野北人さんがゲストに登場。ソロプロジェクト・HOKUTOの活動などについて語ってくれました。

THE RAMPAGE from EXILE TRIBE（以下、THE RAMPAGE）は2014年結成。2度による全国武者修行の後、2017年1月にシングル「Lightning」でメジャーデビュー。グループ名のRAMPAGEは「暴れ回る」という意味で、ステージを踊り暴れるパフォーマンスで注目を集めます。

吉野北人さんは1997年生まれ、宮崎県出身。総勢16名からなるTHE RAMPAGEのボーカルを担当します。2018年から俳優業もスタート。今年5月にHOKUTO名義でソロデビューしました。

◆さまざまな挑戦を詰め込んだソロデビュー

岩田：ソロ活動も頑張っていますよね！

吉野：TikTokなどSNSに投稿しています！

岩田：レーベルはどこなの？

吉野：ポニーキャニオンさんです。

岩田：レーベルによってやり方も全然違うよね？

吉野：そうですね。THE RAMPAGEではカッコいいことをやるので、ソロは「これやるの？」って意外に思われるような曲やアーティスト性で最初は攻めたいなと思いました。

岩田：なるほど。いいねえ。

吉野：そこで攻めた楽曲が「オパッキャマラド！」です。

岩田：全然THE RAMPAGEのイメージと違うもんね。誰とも被らなくていいなって思う。いい曲ですよ。サビのフレーズは耳に残るね。

吉野：自分でも完成してから聴きたくなるんですよね。ミュージックビデオも公開しているんですけど、「AI男子」がコンセプトです。

岩田：あれってAIなんだ！

吉野：あの設定も自分で考えました（笑）。

岩田：すごいね、なかなか奇才じゃない？

吉野：一応監督さんからアイディアをいただいて、そこから自分で膨らませていったんですけど、「AIやりたいです！」って。

岩田：なるほどね。

吉野：歌詞的にも「一歩一歩進んでいこう」という意味があるので、AIも一個ずつ感情を覚えていく。そこで物語が生まれて、落ち込んでいる女性も元気になって、お互い成長していくっていうコンセプトがありました。

岩田：ちゃんとしてるね！

吉野：MVのダンスも、miaさんっていう、SNSで人気の高校生が作ってくれて、かなりかわいい振付になりました。

岩田：すごくしっかり世界観を作ってきたなって感じがしましたね。

