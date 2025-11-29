らそんぶる、2ndミニアルバム発売、リキッド含む東名阪ワンマンツアー開催決定

4ピースロックバンド・らそんぶるが、2026年1月28日に2ndミニアルバム『心の隙間を埋めるのは』をリリースすることを発表した。

11月28日に東京・渋谷duo MUSIC EXCHANGEで開催された1st Live Tour「月夜の下、私たちは離ればなれにならないツアー」ファイナル公演にて、新たなアーティスト写真、バンドロゴを解禁し、ミニアルバムリリースの発表が行われた。今年初めての大型フェス出演や全国ツアーを経て出会えた多くのリスナーに触れ、”音楽の存在価値”を改めて見つめ直した彼女らの”今”を閉じ込めた、新録4曲を含む全8曲入りのミニアルバムとなるとのこと。

また、ミニアルバムにも収録予定の新曲「私のB面」は12月10日（水）に先んじて配信リリースとなることも明らかとなった。

さらに、春にはアルバムを引っ提げたワンマンツアーの開催も発表。名古屋はClub UPSET、大阪は梅田 Shangri-La、そしてファイナルは恵比寿LIQUIDROOMというキャリア最大規模のツアーとなっている。

＜リリース情報＞

らそんぶる

2nd mini album『心の隙間を埋めるのは』

2026年1月28日（水）リリース

初回生産限定盤：CD+T-Shirts（ジャケ写デザイン） ¥6,300（tax in）

通常盤：CD only ¥2,800（tax in）

=収録曲=

1. ロングヘアー

2. START DASH★

3. カラフル

4. 昼間の三日月

5. 私のB面

6. ストロベリームーン

7. 夢を見よう！

8. コンティニューして！

購入者特典：

『恋する少女はヒーローだった（demo）』[ 未配信音源 ] 1曲入りCD

らそんぶる

New Digital Single「私のB面」

2025年12月17日（水）リリース

＜ライブ情報＞

らそんぶる 2nd Mini Album Release Tour「心のピースを探しに」

2026年4月29日（水・祝） 名古屋 Club UPSET OPEN 17:30 / START 18:00

2026年5月23日（土） 梅田 Shangri-La OPEN 17:30 / START 18:00

2026年5月31日（日） 恵比寿 LIQUID ROOM OPEN 17:00 / START 18:00

All Standing 前売り：¥4,500（税込） ＊ドリンク代別

All Standing（学割）前売り：¥4,000（税込） ＊ドリンク代別 ※当日入場時に学生証の提示

【チケット】

official最速先行：11月28日（金）20:00〜

イープラス：https://eplus.jp/rassembler/