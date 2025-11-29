岩田剛典「学生時代にやり残したことは…」「なぜ行かなかったんだろう」大人になって歯がゆく思うこととは？

三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEの岩田剛典がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「岩田剛典 サステナ*デイズ supported by 日本製紙クレシア」。“子どものあした、大人のきょう”をテーマに、さまざまなフィールドで活躍するゲストをお迎えするプログラムです。子ども時代のことから、現在に至るまでの活動を伺い、そのなかから未来につながるヒントを探します。

今回の放送では、リスナーから寄せられたメッセージを紹介。学生時代にやり残したこと、などについて語りました。

＜リスナーからのメッセージ＞

ドームツアー「三代目 J SOUL BROTHERS LIVE TOUR 2025 "KINGDOM"」の名古屋公演に参加し、7人の姿に勇気をもらい涙があふれました。私は現在大学4年生で、来年の卒業旅行に仲良し4人で行く予定です。国内外問わず、岩田さんのおすすめの場所があれば教えてください。また、岩田さんが学生時代にやり残したことを教えてほしいです。

＜岩田からのメッセージ＞

卒業旅行のおすすめの場所ですか。僕は大学4年のときにはもう仕事を始めていたので、卒業旅行らしいものには行けていないんですよ。だからこそ思うんですけど、旅行って「どこへ行くか」より「誰と行くか」が大事だと思うんですよね。おすすめの場所は、仲良し4人組で決める場所が一番いいと思います。

そして、学生時代にやり残したことは、海外経験ですね。なぜ学生時代に行かなかったんだろう、と大人になって歯がゆく思っています。国内にとどまらず、いろんな人種や文化に触れることで価値観が変わるし、視野が広がります。今になって「行っておけばよかった」と強く思うので、ぜひ勇気を出して海外に行ってほしいですね。

番組名：岩田剛典 サステナ*デイズ supported by 日本製紙クレシア

