AlbaLinkは11月25日、「野生動物被害が住まい選びに与える影響に関する意識調査」の結果を発表した。同調査は11月17日、全国の男女500人を対象に、インターネットで実施した。

住まい選びの際に、クマなど野生動物被害のリスクを考慮しているか尋ねたところ、30.8%が「考慮している」「どちらかといえば考慮している」と回答した。

住んでいる地域で、クマなど野生動物被害の不安を感じるか尋ねると、40.8%が「とても不安を感じる」「やや不安を感じる」と答えた。「住まい選びの際にクマなど野生動物被害のリスクを考慮している人」よりも10%ほど多くなっている。

クマなど野生動物被害の不安を感じる理由は、「近くの小学校に出た。また死亡事例もあるため」「友人の家の近くで、クマの足跡が見つかったから」「秋田に住んでおり、市の中心部にまで出没しているから」などだった。野生動物の生息地に近いところで生活している人から多く声が集まった。

一方、クマなど野生動物被害の不安を感じない理由としては、「都心なのでクマは出ないと思うから」「九州なのでクマはいないはず」などで、近くに山がなくクマの生息地から離れている人からの声が多かった。

クマなど野生動物対策が整った物件への引っ越しを検討したいと思うか尋ねると、27.6%が「ぜひ検討したい」「どちらかといえば検討したい」と答えた。

クマなど野生動物対策が整った物件への引っ越しを検討したいか

クマなど野生動物被害が多い地域の不動産価値が下がると思うか尋ねたところ、82.6%が「下がると思う」「多少下がると思う」と回答している。