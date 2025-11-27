チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第5節が26日に行われ、オリンピアコス（ギリシャ）とレアル・マドリード（スペイン）が対戦した。

ここまで4試合を消化したリーグフェーズで3勝1敗を記録し、勝ち点「9」を積み上げているレアル・マドリード。2023－24シーズン以来の優勝を目指す“白い巨人”はCL開幕から3連勝を飾ったものの、前節にリヴァプールから今大会初黒星を喫した。2試合ぶりの勝利を目指す一戦で、シャビ・アロンソ監督はキリアン・エンバペやヴィニシウス・ジュニオールらを先発起用した。

試合は立ち上がりの8分にオリンピアコスが先制したが、ここからレアル・マドリードのエースが違いを見せつける。まずは22分、ヴィニシウスのスルーパスからエンバペが裏に抜け出し、冷静に流し込んで同点弾をマーク。その2分後にはレアル・マドリードがオリンピアコスを押し込みつつ、ポケットに侵入したアルダ・ギュレルのクロスからエンバペが頭で逆転ゴールを挙げる。

さらに29分、レアル・マドリードが敵陣内でのポゼッションで攻撃の糸口を探り、オリンピアコスの守備ブロックを左右に揺さぶる。トレント・アレクサンダー・アーノルドがセンターサークル内のエドゥアルド・カマヴィンガに配球し、左足で浮き球のスルーパスを供給。左サイドから斜めにスプリントしてきたエンバペに繋がると、右足でネットを揺らして追加点を決める。エンバペは7分間でのハットトリックとなった。

後半開始早々の失点で1点差に迫られたアウェイチームだったが、60分にまたもエンバペがチームを救う。GKアンドリー・ルニンが相手のシュートをキャッチし、レアル・マドリードがゆっくりとポゼッションを開始。オーレリアン・チュアメニが最終ラインからフィードを送ると、左サイドでボールを受けたヴィニシウスが鋭いドリブルでマーカーを縦に突破する。ボックス内に切り込みながらラストパスを出し、最後はエンバペがフィニッシュ。再びリードを2点に広げた。

その後は81分にオリンピアコスからゴールを奪われたものの、試合は4－3で終了。レアル・マドリードが敵地で勝利を収めた。次節、オリンピアコスは来月9日にアウェイでカイラト（カザフスタン）と対戦。レアル・マドリードはその翌日にホームでマンチェスター・シティ（イングランド）と対戦する。

【スコア】

オリンピアコス 3－4 レアル・マドリード

【得点者】

1－0 8分 シキーニョ（オリンピアコス）

1－1 22分 キリアン・エンバペ（レアル・マドリード）

1－2 24分 キリアン・エンバペ（レアル・マドリード）

1－3 29分 キリアン・エンバペ（レアル・マドリード）

2－3 52分 メフディ・タレミ（オリンピアコス）

2－4 60分 キリアン・エンバペ（レアル・マドリード）

3－4 81分 アユブ・エル・カービ（オリンピアコス）



【動画】オリンピアコスvsレアルのハイライト