米津玄師、山下達郎、timelesz、松任谷由実、B'z…「COUNTDOWN JAPAN 音楽チャート」今週のTOP10（11月22日（土）付）

グランジ・遠山大輔と潮紗理菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜13:00～13:53）。11月22日（土）の放送では、JFN各局のオンエア回数、CDセールス、Apple MusicのWeekly チャートポイント、リスナーからのリクエストを集計した“全国NO.1 FMヒットチャート”TOP10（11月22日（土）付）を発表しました。初登場！ 11月12日（水）にリリースした約3年ぶり通算23作目となるオリジナルアルバム『FYOP』に収録されています。先週2位から7ランクダウン↓ 12月15日（月）にリリースされるセカンドアルバム『MAGenter』のリードトラックです。初登場！ 11月18日（火）にリリースされた40枚目のオリジナルアルバム『Wormhole / Yumi AraI』収録曲で、木曜劇場「小さい頃は、神様がいて」（フジテレビ系）の主題歌です。初登場！ 11月12日（水）にリリースされたダブルAサイドシングル「Steal The Show / レシピ」に収録されている楽曲で、メンバーの松島聡（まつしま・そう）さんが初主演、猪俣周杜（いのまた しゅうと）さんが初出演するドラマ「パパと親父のウチご飯」（テレビ朝日系）の主題歌です。初登場！ 「クレヨンしんちゃん」公式スピンオフとなるテレビアニメ「野原ひろし 昼メシの流儀」（BS朝日）のオープニング主題歌として書き下ろされた楽曲です。初登場！ 11月5日（水）に配信リリースされたメジャーサードシングル。レトロリロンは、2026年3月7日（土）から全国10都市を巡る1万人規模の全国ツアー「RETRORION ONE-MAN TOUR 2026」の開催が決定しています。先週と変わらず第4位。10月24日（金）に配信限定リリースされた楽曲が3週連続ランクイン。Honda「VEZEL e:HEV RS」新テレビCMのために書き下ろされた楽曲です。先週と変わらず第3位。公開されているショート・ミュージック・ビデオは、水中に製作られたミニチュアの街をミニカーが探検していく内容で、水中の街並みは、カセットテープやレコード、CDで作られており、ノスタルジックな作品となっています。先週6位から4ランクアップ↑ 今週の放送は、ゲストパートにINIの田島将吾（たじま・しょうご）さん、松田迅（まつだ・じん）さんが登場！ 同曲も収録されている11月19日(水)にリリースされたニューシングル「THE WINTER MAGIC」のお話などを伺いました。そして、今週の第1位は……？2週連続で第1位！ 劇場版「チェンソーマン レゼ篇」の主題歌が9週連続のランクイン。ストリーミングの累積再生数は、ソロアーティスト史上最速で2億回を突破しました。＜番組概要＞番組名：ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN放送エリア：TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時：毎週土曜 13:00～13:53パーソナリティ：遠山大輔（グランジ）、潮紗理菜番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/countdownjapan/番組公式X： @JA_CDJ