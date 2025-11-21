大正製薬が「インフルエンザに罹りやすい人」の特徴などを解説している。

1,000人規模の健康ビッグデータを解析

「なぜ人によってインフルエンザにかかりやすさが違うのか」という疑問に対して、健康ビッグデータを活用した新たな研究結果が報告された。弘前大学・京都大学・大正製薬の共同研究チームは、弘前大学COI-NEXT拠点が青森県弘前市で実施している大規模健康調査「岩木健康増進プロジェクト健診(IHPP)」のデータを活用し、個人の体質や生活習慣とインフルエンザ発症リスクとの関係を解析した。

以下では、共同研究で示された「インフルエンザにかかりやすい体質や生活習慣」の傾向を論文内容に基づき解説するとともに、後半では感染症に詳しい内科医・久住英二氏による、今冬の感染拡大に備えるための予防対策を紹介する。

IHPP(岩木健康増進プロジェクト健診)は、弘前大学が毎年実施している地域健康調査で、20歳以上の住民約1,000人を対象に3,000項目以上の健康データを収集している。今回の研究では、このデータからAIを活用してインフルエンザにかかりやすい要因165項目を抽出し、要因同士の関係性を詳細に分析した。

まず、健康データよりインフルエンザにかかった人とかからなかった人を比較し、発症に関係する因子を抽出した。次に、要因同士の関係を深く探るためにベイジアンネットワーク解析を用いた。この解析は膨大なデータから「何が原因で、何が結果なのか」因果関係を推定できる手法で、「原因と結果のつながり」を矢印で示す"関係図"として表すことができる。本研究では、100項目以上の健康データを同時に解析することで、インフルエンザ発症に関わる複雑な因果関係と個人差を初めて可視化した。

この成果により、今後はワクチン接種や一般的な予防策に加えて、個人の体質や生活習慣に合わせた「オーダーメイド型の感染症対策」につながると考えられる。また、この解析手法はインフルエンザ以外の感染症対策・生活習慣病対策への応用も期待される。

「インフルエンザにかかりやすい」5つのタイプ

解析結果から、インフルエンザにかかりやすい人には5つのタイプがあることが示された。

1.血糖が高め

血糖関連項目(グリコアルブミン、ペントシジン)が高め。血糖が高い状態が続くと、免疫細胞の働きが鈍くなりウイルスへの抵抗力が弱まる。

2.肺炎の既往あり

過去に肺炎を経験したことがある。もともと感染症に対して、抵抗力が弱いと考えられる。

3.多忙・睡眠不足

仕事や生活が忙しく、睡眠が不足している。インフルエンザと同様の感染症である「かぜ」では、睡眠時間が短いと、罹患頻度が高まるという報告がある。

4.栄養不良

食事のバランスが偏り野菜の摂取が少ない。

5.アレルギーあり

アレルギー検査値(雑草やスギ)が高く、アレルギー性鼻炎などのアレルギー体質である。慢性的な炎症や鼻づまりが呼吸器のバリア機能を弱め、ウイルス感染のきっかけになりやすいと考えられる。

複合的な要因の組み合わせがリスクを左右する

これまで「血糖が高いと感染症にかかりやすい」「睡眠不足は免疫に悪い」といった単独の要因は知られていたが、本研究では、複数の要因がどのように影響し合って発症につながるのかを、ネットワーク構造として可視化できた点が成果と言える。「インフルエンザにかかりやすい体質や生活習慣」は一様ではなく、血糖・呼吸器・睡眠・栄養・アレルギーといった多方面の要因が関わっていることを示している。特に「肺炎の既往がある」「血糖が高め」「睡眠の質が良くない」といった複数の特徴を持つグループでは、それ以外のグループと比べてインフルエンザの発症リスクが約3.6倍だった。

対策に関する医師からのアドバイス

研究結果を踏まえ、感染症に詳しい内科医・久住英二氏が今冬の感染拡大に備えるための具体的な予防対策について解説する。

タイプごとの対策

1.血糖が高め

血糖値が高い状態が続くと、白血球の働きが鈍くなり、免疫力が落ちてウイルスに感染しやすくなる。糖質を極端に減らす必要ないが、血糖を急に上げない食べ方を意識することが重要となる。主食は白米よりも雑穀米や玄米など食物繊維の多いものを選び、食事は野菜→たんぱく質→炭水化物の順に。間食や甘い飲み物は控え、果物は食後に少量を。また、1日15～30分のウォーキングなど軽い運動を習慣にすることで、血糖コントロールと免疫維持の両面に効果があるという。なお、血糖値が高いと診断された場合は、医師の指導の下で生活習慣の改善と必要に応じた薬物治療が求められる。

2.肺炎の既往あり

呼吸器が弱っている人は、肺や気道の粘膜を守ることが何より大切。部屋は湿度40～60％を保ち、加湿して乾燥を防ぐこと、外出後や、食事前の手洗いでウイルスを洗い流し、体に入れないことが基本。鼻呼吸を意識し、口呼吸を減らすことで粘膜防御を高めることができる。粘膜の健康を支えるβ-カロテン(にんじん・ほうれん草)やビタミンA・Cを意識的に摂り、寝る前の深呼吸や軽いストレッチで横隔膜を整えるのも効果的だという。また、水分不足は粘膜の乾燥を招くため、こまめな水分補給も心掛ける必要がある。

3.多忙・睡眠不足

睡眠不足は免疫に関連するホルモンの乱れを招き、感染リスクを大きく高める。質の良い睡眠で疲労回復と免疫再生を促すことが重要となる。細胞の代謝と疲労回復のために働く肝機能を支えるタウリン(タコ・イカ・魚・牡蠣・あさり・しじみなどの貝)の摂取や、成長ホルモン分泌を助けるグリシン(魚や肉の皮部分など)を取り入れることが推奨されている。就寝1時間前にはスマホ・PCをオフにし、照明を落としてリラックス。温かい飲み物やストレッチで副交感神経を優位に。寝室の温度・湿度を一定に保ち、乾燥を防ぐこと。起床時間を毎日同じにし、睡眠時間が短い人は昼の15分仮眠で体をリセットすると効果的だという。

4.栄養不良

栄養バランスの乱れは免疫細胞そのものを弱らせる。毎食、主食・主菜・副菜をそろえ、緑・赤・黄・白・黒の5色の野菜・果物を意識し、特にキャベツ・レタス・ブロッコリー・柿・みかんなど抗酸化作用の高い栄養素を含む食材を積極的に摂ることが勧められている。また、魚・卵・大豆・鶏むね肉など良質なたんぱく質を毎食取り入れ、朝食を抜かずに体温を上げる食習慣を維持することで、免疫細胞が働きやすい環境を整えることができる。

5.アレルギーあり

アレルギー体質の人は免疫が常に過剰に反応しており、炎症で防御機能が疲弊しがち。青魚(サバ・イワシ・サンマなど)に豊富なEPA・DHAを週2～3回取り入れ、ビタミンC・E・ポリフェノールを含む果物や緑茶で抗酸化力を補うことができる。油や加工食品の摂りすぎは避け、外食は控えめに。鼻づまりがある場合は温湿布や入浴で血流を促進し粘膜を柔らかく保つことが大切とされる。薬の使用は医師の指示を守り、自己判断での長期常用は避ける必要がある。

セルフメディケーションも活用した適切な感染症対策を

このまま感染が拡大すれば、抗ウイルス薬や医療機関で使用する検査キットが不足し、発熱してもすぐに受診できない状況になる可能性も考えられる。そのため、症状が軽い場合は医療機関に頼りきらず自分で対応する「セルフメディケーション」も選択肢となる。

家庭で備えておきたいのは、市販の解熱鎮痛薬(アセトアミノフェンなど)、総合感冒薬、インフルエンザや新型コロナの感染をセルフチェック可能な抗原検査キット。風邪のような症状が出た場合は、まず薬局等で購入できる抗原検査キットで検査を行い、インフルエンザや新型コロナでないと分かれば、市販の風邪薬で様子を見ることも可能とされる。ただし、性能等の確認がされていない「研究用」の検査キットも出回っているため注意が必要であり、検査は発症から10時間以上経ってから行うと精度が高まる。

インフルエンザ陽性の場合は、かかりつけ医での発熱外来受診やオンライン診療を活用し、抗ウイルス薬の処方を受けることが望ましい。ただし、症状が軽い場合は薬を使わず自然回復を待つ選択もある。

インフルエンザは喉の痛みや鼻水よりも、関節痛、筋肉痛、強い悪寒といった全身症状が特徴。発症時は慌てず、水分を摂り、体を温め、十分な休養をとることが重要となる。高熱時は、水分とともに炭水化物でエネルギーを補給することが大切。お粥やうどん、ゼリー、アイスなど、食べやすいもので構わないという。

65歳以上でも体力があり水分を摂れている、歩行や会話ができる、家族と連絡が取れる場合は、自宅療養が望ましいケースもある。一方で、自力でトイレに行けない、水分が摂れない、尿がほとんど出ていない、嘔吐や下痢がひどい場合は、速やかに医療機関を受診する必要がある。

また、38度以上の発熱と悪寒があっても必ずしもインフルエンザとは限らず、細菌性肺炎や溶連菌感染症、急性腎盂腎炎など迅速な治療が必要な病気の可能性がある。インフルエンザ検査が陰性でも症状が悪化する、または5日以上発熱が続く場合は、必ず医師の診察を受ける必要がある。