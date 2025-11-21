バンダイスピリッツは、『勇者王ガオガイガー』より「HG 撃龍神」(7,150円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年2月発送予定。

『勇者王ガオガイガー』より、ダイナミックなポージング表現を追求した「撃龍神」がHGシリーズで登場。

2体のビークルロボ「風龍」「雷龍」はパーツの組み換えにより「撃龍神」にシンメトリカルドッキング。システムチェンジにより、ロボットモードからビークルモードに変形するほか、別売りの超竜神と組み合わせることで「幻竜神」「強龍神」の再現も可能となっている。

新規造形を交えて風龍、雷龍を立体化。成形色でのパーツ色分けを実現しており、それぞれを象徴する、風龍のジャオダンジィ・雷龍のデンジャンホーも徹底再現。

細部にわたるこだわりの色再現、プラスチックシールとホイルシールの採用により全身の細かな色分けを再現している。

幅広い可動で劇中の動きを再現できる可動性能を追求。雷龍の専用武器・エレキガンも付属する。ジャオダンジィは一部パーツの差し替えと軸可動で劇中のような担ぐポージングを再現可能で、雷龍はジョイントパーツを用いることでデンジャンホーに乗ることができる。

付属品は、フェイスパーツ2種(風龍／雷龍)×一式／エレキガン／ハンドパーツ一式／各種差し替えパーツ一式など。

(C)サンライズ