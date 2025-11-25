【11月25日発売! 】ローソン「今週の新商品」5商品まとめてご紹介

2025年11月の新商品5品まとめ(11月25日発売予定 )

今週登場予定のローソン新商品グルメ5品をピックアップしてご紹介! 寒さが増すこの季節に恋しくなる、あつあつの麺類やホットメニュー、ボリューム満点の「盛りすぎ! 」シリーズなど、気になる品が多数ラインナップ。

ランチや夕食にぴったりな、満足感のある新作グルメをチェックしてみてはいかがでしょうか?

「盛りすぎ! カツカレー(中辛)」(697円)

価格 : 697円
エネルギー : 921kcal
※商品は他のアレルゲンを含む商品と製造・調理工程を共有している場合があるとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

人気のとんかつを1個から2個に増量した、ボリュームたっぷりのカレーが登場。サクサクのカツとほどよい辛さのルーが食欲をそそる、食べ応え抜群の一品になります。

「麺屋彩未監修 札幌味噌らーめん」(646円)

価格 : 646円
エネルギー : 722kcal
※北海道地域のローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

札幌の人気店『麺屋彩未』監修の、生姜をきかせた濃厚でコクがある味噌ラーメンが登場です。野菜の旨味が溶け込んだスープと麺がよく絡み、本格的な味わいを楽しめる商品になっています。

「1/2日分の野菜が摂れる キムチチゲ」(559円)

価格 : 559円
エネルギー : 148kcal
※容器が画像と異なる場合があるとのこと
※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

生野菜使用で、レンジアップで完成するあつあつのキムチチゲ。1日あたりの摂取量目標である350gの、1/2日分の野菜が摂れるため、野菜不足が気になる方にもおすすめ。旨辛スープでからだのなかから温まります。

「8層仕立て ミートソースラザニア」(599円)

価格 : 599円
エネルギー : 313kcal
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

赤ワインで牛肉の旨味を引き出したミートソースを含む、8層仕立てのラザニアが登場です。丁寧に重ねられた層が生み出すハーモニーと、濃厚なソースの味わいが楽しめる一品になります。

「カレーメンチ」(140円)

価格 : 140円
エネルギー : 196kcal
※商品は他のアレルゲンを含む商品と製造・調理工程を共有している場合があるとのこと
※北海道・東北・関東地域のローソン、ナチュラルローソンのみのお取り扱いとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

カレー味のひき肉や野菜を包んだ、スパイシーなメンチカツがホットスナックから登場です。サクッとした衣のなかから広がるカレーの風味がたまらない、おかずにもおやつにもなるホットスナックです。

まとめ

11月25日発売の新商品は、増量で満足度アップの「盛りすぎ! 」カツカレーや、名店監修のラーメン、これからの季節にぴったりなホットメニューなどが登場! ぜひローソン店頭でチェックしてみてください。

※画像は公式ホームページより引用

