10代•現役高校生を対象としたマーケティング情報サイト「ワカモノリサーチ」では、全国の現役高校生の男女479人に「あなたは“かわいいだけじゃだめ”だと思いますか?」というアンケートを実施した。アンケートはインターネットを通じて行われた。

2025年、大流行したフレーズというと、女性アイドルグループ、CUTIE STREETのデビュー曲のサビ前のフレーズである「かわいいだけじゃだめですか?」。この言葉だけが独り歩きをしてしまった結果、周りで意味もなく、「かわいいだけじゃだめですか？」と言ったり、「（かわいいだけじゃ)だめに決まってんだろ！」とツッコミを入れたりする人を見る機会もあったのではないだろうか。

そんな、「かわいいだけじゃだめですか？」というフレーズについて令和の若者はどんな意見をもっているのだろうか。

今回の調査の結果、かわいいだけじゃだめだと「思う」が68.7%、「思わない」が31.3%となり、7割近くの現役高校生が「かわいいだけじゃだめ」だと考えていることがわかった。

大きく2つの理由を挙げる高校生が多かった。その2つは「性格」と「中身」。

「性格」に関しては、「可愛いだけじゃダメ。性格も良くないといけないから」「可愛くても性格が終わってたらもったいないなーと思う」など、“かわいさ”より“性格の良さ”の方が大事に感じている高校生が多かったようだ。また、どんなに「かわいい」見た目をしていても、性格が悪かったら友達にもなれないということで、相手と仲良くする基準に“見た目”はそこまで重要とされていないこともわかった。

「中身」に関しては、「中身がないと話していて楽しくないと思うから」「中身がダメだと人として嫌だ」 と、「性格」を重視する高校生と同じ傾向の意見が目立むた。「かわいい」見た目であっても“中身が空っぽ”だと現役高校生は嫌な気持ちになるのかもしれない。「中身も伴ってこそ本当に“かわいい”です」「中身も含めて可愛いだと思うから」という意見もあることから外見だけの「かわいい」は「かわいいとは思わない」という声も。外見と中身、両方が兼ね備えられこそ「かわいいだけじゃだめですか？」と言える権利を 得られるのかもしれない。

他には、「世の中はそんなに甘くないから」「かわいいだけの女なんかつまんない」など厳しい意見も多く寄せられた。このような意見の背景にあるのは「かわいい」を自分のセールスポイントにして、媚びている女性やインフルエンサーの女性などの行動や言動。多少の妬みもあるが、そのような方に向けた“人生かわいいだけで生きていけると思うなよ!”という強いメッセージが見て取れた。

一方、「かわいいだけじゃだめだと思わない」、つまり「かわいいだけで良い」と回答した31.3%の現役高校生からは、「かわいいが正義」「かわいいと無条件に存在を肯定してくれるから」といった“かわいいだけで人生得をしている”という意見が多数集まった。"かわいい”というのは人生を生きていく上で絶対的なアドバンテージだと考えてもいるようで、特に若いうちは“かわいい”だけ持ち合わせていれば何とかなると思っている高校生も少なくなかった。

その他で多く集まったのが、「可愛いは正義」というワード。“正義”には「正しい道理や人として行うべき正しいこと」という意味があり、「社会の基準や、互いが安心して暮らすための心の指針。人間行為の正しさ」という意味も持っている。つまり、“かわいいこと”は人間の正しさであり、“かわいい人”を見て安心をすることもあるということ。その正義を否定する理由はなく“かわいいだけで良い”と感じているのかもしれない。