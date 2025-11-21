思わずのぞき見したくなる、女性の裏の“あるある”。男性は知らないであろう、女性たちの本音や習性、ちょっとした裏側を、4コマ漫画でゆるっと見てみませんか?

男性は思わず「そんなことをしていたの!?」と驚き、女性は「わかる～!」と共感必至。毎週、笑えて刺さる“女性の日常の裏側”をお届けします。

“男”である限り、辿り着けない女の裏の顔がある。男にとって“柔らかい女”ほど、実は裏では——。

女友達とのLINEに絵文字なんて存在しません

男性って、メッセージで文面が柔らかい女性を“そのままの彼女”だと思いがちですが、女性は相手によって文面の“温度”を切り替えるのが当たり前。

彼氏や気になる男性には絵文字多めで柔らかく。一方、女友達とは「えぐい」「草」「ありえなくね?」と、男同士と判別つかないレベルのラリーが普通に続いています。

もし気になる彼女の“本当の姿”を見たいなら、女友達とのLINEを見せてもらうのが一番早いかも。

……まあ、絶対に見せてくれないと思いますけどね(笑)

8割の女性が男性に見せない一面あり?

マイナビニュースの女性読者500人にアンケートを実施したところ、実に8割以上の女性が「女性には男性に見せない裏の顔がある」と回答しました。今日の4コマ漫画で描いたのも、そんな女性のリアルな一面。普段は見えない、でも確かに存在する女性の裏側に、男性は驚き、女性は「バラさないでよ～!」とクスッとしてしまったのでは?

OLつきな 都内に勤めるOL、兼、エッセイ漫画家。OL業のかたわら、自身の恋活奮闘記、育児記録のエッセイ漫画をInstagramにて公開中。雑誌での漫画連載、書籍販売経験あり。 この著者の記事一覧はこちら

調査時期: 2025年7月11日

調査対象: マイナビニュース女性会員

調査数: 500人

調査方法: インターネットログイン式アンケート