Uber Eats Japanは8月27日より、北海道および長野県、岐阜県の計8都市において新たにUber Eatsのデリバリーサービスを開始した。
北海道のサービス新規開始エリアは、北見市、岩見沢市。
長野県は、佐久市(御代田町含む)、上田市、飯田市、塩尻市、安曇野市(画像緑色部分。青色・赤色部分は既存提供エリア)でサービスを開始した。
北海道では釧路市で、長野県では、長野市、松本市でサービスを拡大した(画像緑色部分。青色・赤色部分は既存提供エリア)。
掲載日
