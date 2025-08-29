Uber Eats Japanは8月27日より、北海道および長野県、岐阜県の計8都市において新たにUber Eatsのデリバリーサービスを開始した。

  • サービス新規開始エリア(北海道北見市)

    サービス新規開始エリア(北海道北見市)

北海道のサービス新規開始エリアは、北見市、岩見沢市。

  • サービス新規開始エリア(北海道岩見沢市)

    サービス新規開始エリア(北海道岩見沢市)

長野県は、佐久市(御代田町含む)、上田市、飯田市、塩尻市、安曇野市(画像緑色部分。青色・赤色部分は既存提供エリア)でサービスを開始した。

  • サービス新規開始エリア(長野県佐久市)

    サービス新規開始エリア(長野県佐久市)

  • サービス新規開始エリア(長野県上田市)

    サービス新規開始エリア(長野県上田市)

  • サービス新規開始エリア(長野県飯田市)

    サービス新規開始エリア(長野県飯田市)

  • サービス新規開始エリア(長野県塩尻市)※緑色部分。青色・赤色部分は既存提供エリア

    サービス新規開始エリア(長野県塩尻市)※緑色部分。青色・赤色部分は既存提供エリア

  • サービス新規開始エリア(長野県安曇野市)

    サービス新規開始エリア(長野県安曇野市)

  • サービス新規開始エリア(岐阜県高山市)

    サービス新規開始エリア(岐阜県高山市)

北海道では釧路市で、長野県では、長野市、松本市でサービスを拡大した(画像緑色部分。青色・赤色部分は既存提供エリア)。

  • サービスサービス拡大エリア(北海道釧路市)

    サービスサービス拡大エリア(北海道釧路市)

  • サービス新規開始エリア(長野県長野市)

    サービス新規開始エリア(長野県長野市)

  • サービス新規開始エリア(長野県松本市)

    サービス新規開始エリア(長野県松本市)