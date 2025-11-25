Uber Japanは11月19日、利用者が配車アプリ「Uber」で荷物を即時配達できる新サービス「Courier(クーリエ)」を、東京・大阪を含む22都道府県で開始した。

「Courier」とは、Uber Eatsのデリバリーネットワークを活用し、平均30分以内に荷物を直接届ける新しい即時宅配サービス。倉庫や配送センターを経由せず、Uber Eatsの配達パートナーが配達先へ直接届けるため、家族への忘れ物の受け渡しや友人へのプレゼント、料理のおすそ分け、書類・契約書の即時送付、店舗から顧客への商品配送など、必要なものを「今すぐ届けたい」ニーズに対応する。

料金は、最初の1kmは890円、以降は1kmあたり100円。Uberアプリで配達の手配・支払い・配達状況の確認まで完結できる。送り主・受取人・配達パートナーが安心して利用できるよう、配送禁止物品の制限や送り主の本人確認機能を導入している。

提供エリアは、北海道、青森県、宮城県、福島県、茨城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、石川県、長野県、岐阜県、愛知県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県、高知県、福岡県、沖縄県。今後は、バイク便などの即時配達サービスが普及していない地方都市を中心に順次拡大し、全国展開を目指す。