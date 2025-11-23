リーグ・アン第13節が22日に行われ、パリ・サンジェルマン（PSG）とル・アーヴルが対戦した。

PSGは前節終了時点でリーグ首位。しかし、今節の試合で勝利したマルセイユが暫定首位に立っており、PSGとしては首位をキープするためにも勝利を手にしたいところだった。一方、敵地で強敵PSGとの一戦に臨むル・アーヴルは、瀬古歩夢が先発出場した。

試合は29分にスコアが動いた。敵陣深くの左サイドからPSGのヌーノ・メンデスがクロスを送ると、ボールはイ・ガンインの足元へ。このチャンスを見逃さなかったイ・ガンインがボックス右から左足を振り抜き、ゴール左にシュートを沈めた。

対するル・アーヴルも39分、右CKの流れからボックス手前付近で瀬古がシュートを放ったが、惜しくもクロスバーのわずかに上に外れてしまう。その後もル・アーヴルはカウンターから得点を狙いにいったが、前半はこのままPSGの1点リードで終えた。

後半に入ってからはしばらく拮抗した状況が続いたが、65分に次の1点が生まれる。ウォーレン・ザイール・エメリがスルーパスを通すと、抜け出したブラッドリー・バルコラがボックス内でシュート。これはGKモリー・ディアウに阻まれたが、こぼれ球をジョアン・ネヴェスが押し込んだ。

徐々に勢いを取り戻していったPSGは87分、フビチャ・クヴァラツヘリアがセンターサークルから相手選手を縫うようにDFラインの背後へスルーパスを供給。抜け出したバルコラがGKとの駆け引きを制してゴールを決め切った。

試合はこのまま終了。PSGが3－0でル・アーヴルに勝利し、リーグ首位の座を守った。なお、ル・アーヴルの瀬古はフル出場を果たした。

PSGは、26日のチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第5節のトッテナム・ホットスパー戦後、29日の第14節で敵地にてモナコと対戦。ル・アーヴルは次節、30日にホームでリールと対戦する。

【スコア】

パリ・サンジェルマン 3－0 ル・アーヴル

【得点者】

1－0 29分 イ・ガンイン（パリ・サンジェルマン）

2－0 65分 ジョアン・ネヴェス（パリ・サンジェルマン）

3－0 87分 ブラッドリー・バルコラ（パリ・サンジェルマン）