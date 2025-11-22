「あなたの応援のおかげで歌うことが怖くなくなった」アイナ・ジ・エンド、“孤独の恐怖”を乗り越えた胸中を明かす

アイナ・ジ・エンドがパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「東芝ライフスタイル アイナ・ジ・エンドの『ほな、また』」。日々の他愛もない話から、日常で大切にしていることなどを、リスナーからのメッセージも交えながらまったりとトークするプログラムです。時に、自身の音楽や最近の活動、アイナ・ジ・エンドが今この人と話したいと思うゲストなども招いていきます。11月22日（土）の放送では、「第76回NHK紅白歌合戦」初出場決定の報告と、リスナーから届いた「ちいさな幸せBOX」を紹介していきました。アイナ：まずは私、アイナ・ジ・エンド、「第76回NHK紅白歌合戦」に初出場することが決定いたしました！ イエーイ！ いやあ、もうね、嬉しいし、これは感謝の日だなって思いました。BiSHのときに一度だけ出させていただいたことがあるんですけど、あのときは感謝をする前にプレッシャーがもの凄かったんですよ。紅白が決まった瞬間に「絶対に失敗できないステージだ。こりゃやばいぞ！」と思って。嬉しいよりも「やばい、頑張んなきゃ」だったんだけど、あそこから4年経って、私も少しずつ大人になってプレッシャーよりも先に感謝ができるようになりました。不思議とね、プレッシャーよりも「いい日になりそう」みたいなね。だって本当にありがたいし「みんながチームだもん」みたいな。きっとこの年末は良いパフォーマンスができると思います。よかったら応援してください。そして、番組にもたくさんのお祝いメッセージが届いておりまして、本当にありがとうございます。＜リスナーからのメッセージ＞アイナちゃん、年末の紅白歌合戦、ソロでの初出場おめでとうございます。幕が降りてアイナちゃんの姿を見つけたときは涙が出ました。その夜は仕事でしたが、離れて暮らしている20代の長男から「アイナ、紅白良かったね」とLINEが来たり、家族のグループLINEでは、次男が「アイナ・ジ・エンドって母さんが好きな人だよね」って喜びのスタンプを送ってくれたり。普段から連絡はくれるけど、私の趣味について触れることはなかったのですごく嬉しかったです。当日は、観覧が当たらなかったらテレビの前で待機して応援します（静岡県 60歳 女性 ラジオネーム・ポンちゃんさん）アイナ：ありがとう、ポンちゃん！ 家族ぐるみで応援し合えるのってやっぱり紅白ならではの気がします。それぐらい伝統のある素晴らしい番組なので嬉しいです。＜リスナーからのメッセージ＞アイナさん、紅白ソロ初出場おめでとうございます。グループとソロで紅白に出る人って今までいたのかな？ すごいことだと思います。アイナさんを支えてくれている皆さん、アヒルの皆さん、世界中でアイナさんの曲を聴いてくれている皆さん、みんなに感謝です。大晦日は毎年家族が揃うので、みんなで紅白を見てアイナさんを応援します（東京都 51歳 女性 ラジオネーム・しかさん）アイナ：しかさん、ありがとう！ 私もグループとソロで紅白に両方出た人ってあまりいないんじゃないかなって思っていて。自分で調べてみたところ何人かはいらっしゃるんですけど、やっぱりそんなに多くはないので私もその一人に入れたらいいなって。きちんとやり切って「グループでもソロでもやり切ったぞ！」って思えるぐらいに頑張ります。グループを解散してソロ1本になってからは、結構1人で歌うことがずっと怖かったりとか、いわゆるアンチ（意見）とかも1人で受けることが怖くて、無難に行きたいとか、当たり障りないことを言って生きていったほうがいいかなとか、そう思っていた時期もありました。でもやっぱりこうやって1人でお話させてもらえるラジオとか、ライブのMCとかで聞いてくれている人が笑ってくれる光景とかやっぱり楽しいんですよね。だから、あなたの応援のおかげで私は1人で歌うことが怖くなくなったし、1人でも話せるようになりました。きっと今の私なら紅白でも最大限のパフォーマンスができると思うので、よかったら年末まで一緒に駆け抜けて、そして素敵な年末を一緒に過ごしていきたいなと思っています。アイナ：今日はこのコーナーをお届けしていきます。「ちいさな幸せBOX」。皆さんから日々の小さな幸せを教えてもらって、その幸せな気持ちをシェアしていくコーナーです。嬉しい発表ができた今日にぴったりな気がします。＜リスナーからのメッセージ＞アイナちゃん、こんばんは。私は今オーストラリアで生活をしているのですが、住んでいるお家の庭にカンガルーがたまに来てくれます。私は動物が大好きなのでカンガルーが来た日はなんだか嬉しくて、特に何かあるわけでもないんだけど、個人的な小さな幸せです（滋賀県27歳 女性 ラジオネーム・吸血鬼フー太さん）アイナ：今はオーストラリアで生活をしているんだって。住んでいる家の庭にカンガルーが来ると。そんな夢物語あるんだ！ めっちゃ良くないですか？ カンガルーって確か足がほぼ90度ぐらいにカクンとなっていてでかいんだよね。しかも、カンガルーに突撃されたら本当に危ないみたいなことを聞いたことがあるんですけど、やっぱ可愛いんですよね、お顔も。あとピョンピョンしている仕草とかも。お腹に赤ちゃんがいたらもう可愛すぎでしょ。それが庭に来るわけでしょ？ やばいじゃん、もう。冷静と情熱の間ですよ、危ないけど近寄りたいみたいな。カンガルーとかいたら私なんて絶対に近づいちゃうね。個人的には小さな幸せのレベルが高かったですね、これは。＜リスナーからのメッセージ＞私の小さな幸せは、友達が「意味わからん夢見た」っていうような夢を見たらいつも必ず報告をしてくれて、事細かく話してくれることです。たまに私が夢に出てくることがあるらしく、そんな日は“熱い夜”って言ってくれています。なんか嬉しいし、小さな幸せです（大阪府 25歳 女性 ラジオネーム・ナチュさん）アイナ：ちょうど昨日ね、マハっていうダンスのときの友達から長文メールがいきなり届いて「何、何、何？」と思って。マハっていうのは私の古い友達なんですよ。「なんかyahyel（ヤイエル）の大井一彌とアイナ・ジ・エンドと一緒に遊んでいる夢を見た」って、それを事細かくマジでめっちゃ書いてんの。要するにこういう報告をしてくれる友達がいる、それが小さな幸せだよってナチュは言ってくれているんだよね。わかる。実は私、人の夢の話って世界一おもんないと思っていて（笑）。本当に聞くだけマジ時間の無駄じゃんって思ってしまうし、言うのも申し訳ない。そう思いながら生きているんですけど、やっぱり夢の話ができるっていう関係性は最高だよね。だからナチュの言う通り、友達の夢にナチュが出てくるっていうのは熱い夜だよね。それはまさに小さな幸せです。ありがとうね。＜リスナーからのメッセージ＞アイナさん、こんばんは。初メールをしてみます。小さな幸せ、それはコロッケそば。夫婦でそばが大好きなのですが、家で食べるときには必ず安くて小さいコロッケ5個入りの総菜を買います。2個ずつと1個半分にして食べるコロッケそば。家族だからこその小さな半分こが、小さな幸せ、コロッケそばの隠し味かな？ なんて思っています（神奈川県 41歳 男性 ラジオネーム・こぐま公務店さん）アイナ：可愛い、こぐま公務店！ 惣菜の安い小さいコロッケを選んでいるんでしょ？ しかも5個入りを分けると。可愛くてなんかいいなって思っちゃったね。こういうちっちゃな幸せを分け合えるパートナーがいるっていうのが、充分すぎるくらい幸せです。それプラス小さな幸せがあるなんて最高だなって思うし、あなたはポエマーだなって思ったわ。「小さな幸せ コロッケそばの隠し味」って思っているんでしょ。これ、歌詞ですよ、歌詞。なんか優里くんの歌詞とかに出てきそうだもんね。私もいつか結婚して、スーパーとか一緒に行ってなんかこれをやってみたいな。コロッケ半分こしてさ、「あ、1個余ってる。食べない？」って言われて、「あ、いいよ。お腹空いてるでしょ、食べなよ」とか言って「じゃあ半分こにしよか」とか言われちゃって（笑）。そんな素敵な小さな幸せのおすそ分けをいただきました。12月20日（土）には、念願だった東京ガーデンシアターでワンマンライブ「nukariari」を開催。詳しくは公式サイトをご確認ください。＜番組概要＞番組名：東芝ライフスタイル アイナ・ジ・エンドの「ほな、また」放送日時：毎週土曜18：00～18：30パーソナリティ：アイナ・ジ・エンド番組Webサイト： https://tfm.co.jp/honamata/番組公式X：@honamata_tfm