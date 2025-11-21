中島みゆき MV集、リマスター盤、初の配信シングルも！ 本日公開のダイジェストトレーラーにファン歓喜

中島みゆきが21年ぶりのミュージック・ビデオ（MV）集と2000年代を代表する名盤『Singles 2000』の最新リマスター盤をリリース。その魅力を伝えるダイジェスト・トレーラーが本日から公開されました。中島みゆきの歌声は、デビュー以来、数多くの名曲とともに人々の心に寄り添い続けてきました。それは平穏なときも、パンデミックで世界が揺れたときも、そして誰かが孤独を感じるときも。そんな、どこかでいつか聴いたかもしれない中島みゆきの名曲に再度出会うことのできる21年ぶりとなる最新MV集『THE FILM of Nakajima Miyuki Ⅱ』と、名盤『Singles 2000』のリマスター盤が12月17日（水）に発売されます。本日公開されたダイジェスト・トレーラーでは、両作品の魅力が凝縮されており、1994～2023年にかけて発表された誰もが知るシングル楽曲が目白押しの内容となっています。中島みゆきのMV集の第3弾は2007〜2023年に発表されたシングル曲7作品のMVに加え、映画やドラマの予告編・タイトルバックなどの貴重な特典映像を収録。「麦の唄」は関和亮監督による影絵演出に貴重な2014年の紅白歌合戦歌唱シーンで構成。中島みゆき初のアニメ映画の主題歌となった「心音（しんおん）」では、岡田麿里監督の監修による『アリスとテレスのまぼろし工場』の映画本編映像で歌の世界を表現。その他の5作品を手掛けた翁長裕監督による「荒野より」「愛だけを残せ」「一期一会」は楽曲から着想を得たアナザー・ストーリー展開が秀逸。まるで短編映画を観たときのような世界観を放っています。また同氏の「倶（とも）に」では、中島みゆきの2023年の最新オリジナル・アルバム『世界が違って見える日』のジャケットが生まれる瞬間を収録。そして「恩知らず」ではヘリ空撮による壮大な演出。マジックアワーの一瞬をとらえた美しい空とバンドメンバーの演奏による中島みゆきの歌唱シーンが圧巻です。特典映像には「銀の龍の背に乗って」が使用された映画『Dr.コトー診療所』予告編、「一期一会」がフルで使用された映画『シサㇺ』予告編、そして主題歌「慕情」のドラマ『やすらぎの郷』主題歌タイトルバック（ノンクレジット・バージョン）が収録されており、どれも見逃せない貴重な映像となっています。1994〜2000年に発表されたシングル曲と、そのカップリング曲全14曲を収録した『Singles 2000』が、プロデューサー瀬尾一三監修のもと、LAの名エンジニア、スティーブン・マーカッセンによる最新リマスターで蘇ります。「地上の星」「空と君のあいだに」「旅人のうた」「ファイト！」「命の別名」「ヘッドライト・テールライト」「糸」など、まさに誰もが知る時代の空気を捉えた名曲の数々が並びます。2002年の発売から現在まで多くの人々に愛され続け、17年後となる2019年にミリオンセラーを記録した名盤中の名盤。今回のLAの巨匠エンジニアによるリマスターによって、中島みゆきの歌声の繊細な機微をより感じられるような、より豊かな音像へと昇華。そのサウンドをBlu-spec CD2に収録することで、限りなくマスター音源を忠実に再現した全14曲の音源を楽しむことが出来る1枚。時代とともに生まれ、その時代を生きてきた人たちに寄り添う名曲たちを心から堪能してみてください。中島みゆき初の配信シングル（DLのみ）「一樹」が、11月30日（日）に配信スタート。同曲は俳優の尾野真千子、藤原季節がW主演を務めるNHK BS特集ドラマ『まぐだら屋のマリア』の主題歌です。本番組は、2025年3月にNHK BS4Kで初放送、そして11月29日（土）には前編、12月6日（土）には後編がNHK BSで放送予定となります。さらに、2026年1月2日（金）より『中島みゆき 劇場版 LIVEセレクション2』が全国公開決定。2022～2024年に劇場公開された『中島みゆき 劇場版 ライヴ・ヒストリー 2007-2016 歌旅～縁会～一会』（2022年1月公開）、『中島みゆき 劇場版 ライヴ・ヒストリー2』（2022年12月公開）、『中島みゆきコンサート「歌会VOL.1」劇場版』（2024年12月公開）の劇場版3作品を一挙上映します。詳細は公式サイトにて順次発表予定です。発売日：2025年12月17日（水）仕様：Blu-ray、DVD全7映像 ＋ 特典映像3価格：5,500円（Blu-ray/税込）、4,950円（DVD/税込）発売日：2025年12月17日（水）仕様：Blu-spec CD2全14曲価格：3,500円（税込）中島みゆきの音楽プロデューサー・瀬尾一三と音楽評論家・田家秀樹によるスペシャル対談（トーク＆サイン会）を開催。中島みゆきの新譜2作品（映像作品『THE FILM of Nakajima Miyuki Ⅱ』、CD『Singles 2000【リマスター＆Blu-spec CD2】』）と、音楽評論家・田家秀樹がパーソナリティを務めるラジオ番組「J-POP LEGEND CAFE」が書籍になった『「J-POP LEGEND CAFE」ARTIST selection Vol.1 中島みゆき』（2025年12月12日発売）の発売を記念した特別イベントになります。■リリースイベント概要中島みゆき関連商品リリース記念音楽プロデューサー・瀬尾一三と音楽評論家・田家秀樹によるスペシャル対談（トーク＆サイン会）実施日：2026年1月10日(土)開催時間：19：30スタート/集合時間19：15開催店舗：タワーレコード新宿9Fイベントスペースリリースイベントページ：https://www.yamahamusic.co.jp/s/ymc/news/detail/1601